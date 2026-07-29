விளையாட்டு

காமன்வெல்த் போட்டி: வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற குல்வீர் சிங், ஹர்ஜிந்தர் கவுருக்கு குடியரசுத் தலைவர் முர்மு வாழ்த்து!

குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் மூன்று இந்திய வீரர்கள் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியதன் மூலம் இந்தியாவிற்கு மேலும் 3 பதக்கங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
Harjinder Kaur
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கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் (CWG 2026) வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்த இந்திய தடகள வீரர் குல்வீர் சிங் மற்றும் பளுதூக்கும் வீராங்கனை ஹர்ஜிந்தர் கவுர் ஆகியோருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்மு தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

வரலாற்றுச் சாதனை:

காமன்வெல்த் போட்டியின் ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் பதக்கம் வெல்லும் முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை குல்வீர் சிங் படைத்துள்ளார். மகளிருக்கான 69 கிலோ எடைப்பிரிவில் ஹர்ஜிந்தர் கவுர் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

குல்வீர் சிங் 10,000 மீட்டர் ஓட்டம்:

ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் இறுதிப் போட்டியில் குல்வீர் சிங் 27 நிமிடங்கள் 49.78 விநாடிகளில் இலக்கைக் கடந்து இரண்டாம் இடம் பிடித்தார்.

GULVEER SINGH

ஆஸ்திரேலியாவின் கை ராபின்சன் முதல் இடத்தைப் பிடித்த நிலையில், குல்வீர் சிங்கின் இந்த வெள்ளிப் பதக்கம் காமன்வெல்த் போட்டிகளின் இந்தப் பிரிவில் இந்தியாவின் முதல் பதக்கமாகப் பதிவாகியுள்ளது.

ஹர்ஜிந்தர் கவுர் (பளுதூக்குதல்):

மகளிருக்கான 69 கிலோ எடைப்பிரிவில் போட்டியிட்ட பஞ்சாபைச் சேர்ந்த ஹர்ஜிந்தர் கவுர், ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 101 கிலோவும், கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் பிரிவில் 126 கிலோவும் என மொத்தம் '227 கிலோ' எடையைத் தூக்கி வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இப்போட்டியின் போது ஸ்னாட்ச் பிரிவில் காமன்வெல்த் சாதனை அளவை இருமுறை முறியடித்துப் புதிய சாதனை படைத்தார்.

குடியரசுத் தலைவர் பாராட்டு:

இது தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் முர்மு அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள பதிவில், "கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று, அப்பிரிவில் இந்தியாவிற்கான முதல் பதக்கத்தைப் பெற்றுத் தந்துள்ள குல்வீர் சிங்கிற்கு எனது வாழ்த்துகள்.

President Droupadi Murmu

உங்களது சாதனையால் நாடு பெருமிதம் கொள்கிறது. எதிர்காலத்தில் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைக்க வாழ்த்துகிறேன்."

மேலும், பளுதூக்கும் வீராங்கனை ஹர்ஜிந்தர் கவுரை வாழ்த்திப் பேசிய குடியரசுத் தலைவர், "மகளிருக்கான 69 கிலோ எடைப்பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற ஹர்ஜிந்தர் கவுருக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். உங்களது திறம்படக் கூடிய ஆட்டத்தால் இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளீர்கள். தொடர்ந்து பல வெற்றிகளைப் பெற வாழ்த்துகிறேன்," எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், அன்றைய நாளில் இந்தியா மேலும் சில சிறப்பான வெற்றிகளைப் பதிவு செய்தது. குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் மூன்று இந்திய வீரர்கள் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியதன் மூலம் இந்தியாவிற்கு மேலும் மூன்று பதக்கங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

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