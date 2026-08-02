முடிவுக்கு வரும் 2026 காமன்வெல்த் போட்டிகள்: 39 பதக்கங்களுடன் இந்தியா 4ஆம் இடம்! - முதலிடம் யார்?

2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியாவின் பயணம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்ற இப்போட்டிகளில், இந்தியா 39 பதக்கங்களை வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்தது.
தற்போது, பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்தியாவின் 39 பதக்கங்களில் 13 தங்கம், 17 வெள்ளி மற்றும் 9 வெண்கலம் அடங்கும்.
13 தங்கம், ஒன்பது வெள்ளி உட்பட 39 பதக்கங்களுடன் ஸ்காட்லாந்து இந்தியாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ளது. ஸ்காட்லாந்து மேலும் தங்கப் பதக்கங்களை வென்றால், அது நான்காவது இடத்தை அடைந்திருக்கும். அதே நேரத்தில் இந்தியா ஐந்தாவது இடத்திற்குச் சரியும்.
68 தங்கம், 41 வெள்ளி மற்றும் 54 வெண்கலப் பதக்கங்களுடன் மொத்தம் 163 பதக்கங்களை வென்று ஆஸ்திரேலியா முதலித்தில் உள்ளது.
26 தங்கம், 43 வெள்ளி மற்றும் 36 வெண்கலப் பதக்கங்களுடன் மொத்தம் 105 பதக்கங்களைப் பெற்று இங்கிலாந்து இரண்டாம் இடம் பிடித்தது.
18 தங்கம், 20 வெள்ளி மற்றும் 21 வெண்கலப் பதக்கங்களுடன் மொத்தம் 59 பதக்கங்களை அடைந்து மூன்றாம் கனடா இடத்தில் உள்ளது.
இன்று நடந்த பாரா சைக்கிளிங் போட்டியில் இந்தியாவின்16 வயது லிஷா தாஸ் ஏமாற்றத்தைச் சந்தித்தார். லிஷா ஆறாவது இடத்தைப் பிடித்தார். அவரால் பதக்கம் வெல்ல முடியாததால், 40 பதக்கங்கள் வெல்ல வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் கனவு முடிவுக்கு வந்தது.
முன்னதாக மகளிர் 78 கிலோ எடைப் பிரிவில் போட்டியில், இஷ்ரூப் நாரங் கனடாவின் கோரலி காட்பவுட்டிடம் தோல்வியடைந்தார்.
இன்றிரவு 1.30 மணிக்கு நடைபெறும் நிறைவு விழாவில் 24 வயதான குத்துச்சண்டை வீராங்கனை ஜாஸ்மின் லம்போரியா இந்தியாவின் கொடி ஏந்திச் செல்வார். நேற்று மகளிர் 57 கிலோ எடைப்பிரிவில் அவர் தங்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.