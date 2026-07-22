சர்வதேச கிரிக்கெட் ஓய்வுக்குப் பின் புதிய அத்தியாயம்: டர்ஹாம் அணிக்காக அபார சதமடித்து பென் ஸ்டோக்ஸ் சாதனை!

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு அறிவித்த சில நாட்களிலேயே, இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் பென் ஸ்டோக்ஸ் உள்நாட்டுப் போட்டியில் களமிறங்கி தன்னுள் இன்னும் ஆட்டம் மீதமுள்ளது என்பதை நிரூபித்துள்ளார்.
இங்கிலாந்து கவுண்டி கிரிக்கெட்டின் 'ஒன்-டே கப்' தொடரில் டெர்பி நகரில் நடைபெற்ற போட்டியில், டர்ஹாம் மற்றும் டெர்பிஷைர் அணிகள் மோதின. சர்வதேசப் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு தனது முதல் போட்டியில் களமிறங்கிய ஸ்டோக்ஸ், ஆட்டமிழக்காமல் '108 ரன்கள்' குவித்து டர்ஹாம் அணியை 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைத்தார்.
டர்ஹாம் அணிக்காக 50-ஓவர் போட்டியில் பென் ஸ்டோக்ஸ் விளையாடிய முதல் போட்டி இதுவாகும். பேட்டிங்கிற்கு முன் பந்துவீச்சிலும் அசத்திய ஸ்டோக்ஸ், 9 ஓவர்கள் வீசி 38 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து சிக்கனமாக பந்துவீசினார் (0/38). 257 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய டர்ஹாம் அணி, 98 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
அப்போது களமிறங்கிய ஸ்டோக்ஸ் அணியை பொறுப்புடன் வழிநடத்தினார். ஆட்டத்தின் இடையே தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்ட போதிலும், கடைசி வரை களத்தில் நின்று 123 பந்துகளில் 108 ரன்கள் (10 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள்) விளாசி அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
முதலில் பேட்டிங் செய்த டெர்பிஷைர் அணி 50 ஓவர்களில் 256/9 ரன்கள் எடுத்தது. பதிலுக்கு ஆடிய டர்ஹாம் அணி 49.1 ஓவர்களில் 257/5 ரன்கள் எடுத்து, 5 பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையில் அபார வெற்றி பெற்றது.
நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டெஸ்ட் போட்டிக்குப் பிறகு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ஸ்டோக்ஸ் அறிவித்திருந்தார். தனது 15 ஆண்டுகால சர்வதேச கிரிக்கெட் பயணத்தைக் குறித்து அவர், "இது ஒரு மறக்க முடியாத 15 ஆண்டு கால பயணம். உச்சக்கட்ட மகிழ்ச்சி, ஏற்ற இறக்கங்கள் என அனைத்தையும் கண்டேன்.
என் மீதும், இங்கிலாந்து அணி மீதும் அன்பு செலுத்திய அனைத்து ரசிகர்களுக்கும், உடன் விளையாடிய வீரர்களுக்கும் என் நன்றிகள்." என நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்திருந்தார்.
122 போட்டிகள் (44 போட்டிகளில் கேப்டன்), 7,000+ ரன்கள் மற்றும் 200+ விக்கெட்டுகள்.
114 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 43 T20I போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார்.
தற்போது சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து விலகியிருந்தாலும், கவுண்டி போட்டிகளில் தனது முத்திரையைப் பதித்து ரசிகர்களை மீண்டும் உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார் ஸ்டோக்ஸ்!