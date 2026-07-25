விளையாட்டு

உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ்: 20 ஆண்டுக்கு பின் இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்த அனாஹத் சிங்

உலக ஸ்கு​வாஷ் ஜூனியர் தனி​நபர் சாம்​பியன்​ஷிப் கனடாவில் நடந்து வரு​கிறது.
anahat singh
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க​ன​டா​வின் ஆன்​டாரியோ நகரில் உலக ஸ்கு​வாஷ் ஜூனியர் தனி​நபர் சாம்​பியன்​ஷிப் நடை​பெற்று வரு​கிறது.

இதில் பெண்கள் பிரிவு அரையிறுதி சுற்​றில் உலகத் தரவரிசை​யில் 20-வது இடத்​தில் உள்ள இந்​தி​யா​வின் அனாஹத் சிங், எகிப்​தின் பார்ப் சமே உடன் மோதி​னார்.

இந்த மோதலில் அனாஹத் சிங் 11-3, 8-11, 11-4, 11-6 என்ற செட் கணக்​கில் வெற்றி பெற்று முதல் முறையாக இறுதிச்சுற்​றுக்கு முன்னேறி​னார்.

முன்னதாக, இந்தியாவின் ஜோஷ்னா சின்னப்பா கடந்த 2005-ம் ஆண்டில் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தார்.

கடந்த ஆண்டு நடந்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் அனாஹத் சின் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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