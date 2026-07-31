காமன்வெல்த் போட்டிகள்: இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர்கள் 10 பிரிவுகளின் இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று அசத்தல்

2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர்கள் 10 பிரிவுகளின் இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
மகளிர் 70 கிலோ எடைப் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில், அருந்ததி சௌத்ரி நடப்பு சாம்பியனான வேல்ஸை சேர்ந்த ரோஸி எக்கிள்ஸை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி அளித்தார்.
அதே நேரத்தில், உலக சாம்பியனான ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா (57 கிலோ), லவ்லினா போர்கோஹைன் (75 கிலோ) மற்றும் மேலும் ஆறு இந்திய வீராங்கனைகள், நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) நடைபெற்ற காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளின் குத்துச்சண்டை ஆட்டங்களில் அபார வெற்றிகளை பெற்று தத்தமது இறுதிப் போட்டிகளுக்கு முன்னேறினர்.
ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற லவ்லினா, துவாலுவை சேர்ந்த தரோனா கானும் பாடி பசோனி தாஃபாகியை ஒருமனதாக 5-0 என்ற கணக்கில் எளிதாக வீழ்த்தி, களத்தில் தனது கச்சிதமான திறமையை வெளிப்படுத்தி, அனைத்து துறைகளிலும் தனது எதிராளியை விஞ்சினார்.
ஆட்டத்தின் தொடக்க மணியடித்தது முதலே, இந்திய வீராங்கனை தனது நீண்ட கரங்கள், கூர்மையான காலடி அசைவுகள் மற்றும் கச்சிதமான கூட்டு ஷாட்களை சிறப்பாக பயன்படுத்தி தாஃபாகியை கட்டுப்படுத்தி, ஆட்டத்தின் வேகத்தை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார்.
ஆடவர் 90+ கிலோ எடை பிரிவில், டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோவின் நைஜல் பாலுக்கு எதிராக ஆதிக்கம் செலுத்திய நரேந்தர், தனது எதிராளியை முழுமையாக வீழ்த்தி நடுவர்களின் ஒருமனதான 5-0 என்ற தீர்ப்பின் மூலம் வெற்றியை பெற்று, குத்துச்சண்டை அரங்கில் இந்தியாவுக்கு மிகவும் வெற்றிகரமான ஒரு நாளை நிறைவு செய்தார்.
பிரீத்தி பவார் (மகளிர் 54 கிலோ), சாக்ஷி சௌத்ரி (மகளிர் 51 கிலோ), பிரியா கங்காஸ் (மகளிர் 60 கிலோ), அங்குஷ் பங்கல் (ஆடவர் 80 கிலோ) மற்றும் ஜதுமணி சிங் (ஆடவர் 55 கிலோ) ஆகியோரும் தங்கப் பதக்கப் போட்டிகளில் தங்களது இடங்களை உறுதி செய்தனர்.
பெண்கள் 70 கிலோ எடை பிரிவுக்கான, குழப்பமான மற்றும் ஆக்ரோஷமான அரையிறுதி போட்டியில், இந்திய வீராங்கனை அருந்ததி தனது வேல்ஸ் நாட்டு எதிராளியை 4-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார். முதல் இரண்டு சுற்றுகளில் தனது வலுவான ஆட்டத்தை தொடர்ந்த இந்திய வீராங்கனை, அந்த காலகட்டத்தில் ரோஸியை நின்று எண்ணும்படி கட்டாயப்படுத்தினார்.
57 கிலோ எடைப் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் ஜெய்ஸ்மின் மிகவும் ஆதிக்கம் செலுத்தியதால், இரண்டாவது சுற்றின் இறுதி வினாடிகளில் லெசோதோ வீராங்கனையான அவர் மூன்றாவது முறையாக நின்ற நிலையிலிருந்த ஸ்டான்டிங் கவுன்ட் பெற்ற பிறகு, நடுவர் போட்டியை நிறுத்தியதன் (RSC) மூலம் வெற்றி பெற்றார்.
அரையிறுதி போட்டியில் நமீபியாவின் பி.பி.எம். ஹாவோசெப்பை ஒருமனதான 5-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தோற்கடித்த பிறகு, ஜடுமானி ஆடவர் 55 கிலோ எடைப் பிரிவு இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார்.