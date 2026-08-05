Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 5.8.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வாக்கு உயரும் நாள்

தொழில் வளர்ச்சி திருப்தி தரும் நாள். தொல்லை தந்தவர்கள் விலகுவர். நினைத்த காரியத்தை நினைத்தபடியே செய்து முடிப்பீர்கள்.
நல்ல தகவல் இல்லம் தேடி வரும் நாள். வீட்டைச் சீரமைப்பதில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். நேற்று வரை நடைபெறாத காரியம் இன்று நடைபெறும்.
சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும் நாள். தொழிலில் மற்றவர்களின் குறுக்கீடுகள் அகலும். கொடுக்கல், வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும். விரதங்களில் நம்பிக்கை கூடும்.
வெற்றிச் செய்திகள் வீடு வந்து சேரும் நாள். இடம் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். அரசு வழியில் சலுகை எதிர்பார்த்தபடியே கிடைக்கும்.
கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றி மகிழும் நாள். வருமான அதிகரிப்பிற்கு வழி என்ன என்று யோசிப்பீர்கள். பஞ்சாயத்துகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். வளர்ச்சிப் பாதையில் சில இடையூறுகள் வந்து சேரும். புது முயற்சிகளைத் தள்ளி வைப்பது நல்லது.
வழிபாட்டால் வளர்ச்சி கூடும் நாள். சுபவிரயங்கள் ஏற்படும். தொழில் பங்குதாரர்களால் தொல்லை உண்டு. உத்தியோகத்தில் பிரச்சனை இன்றும் நீடிக்கும்.
யோகமான நாள். நினைத்தது நிறைவேறும். பூர்வீக சொத்துகளால் லாபம் கிட்டும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள். பயணம் பலன் தரும்.
தடைகள் அகலும் நாள். தாராளமாகச் செலவிட்டு மகிழ்வீர்கள். இளைய சகோதர வழியில் இனிய தகவல் வந்து சேரும். உத்தியோக முயற்சிக்கு நண்பர்கள் உறுதுணைபுரிவர்.
செல்வாக்கு உயரும் நாள். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் பணி நிரந்தரம் பற்றிய தகவல் உண்டு.
பக்கபலமாக இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிட்டும். அலைபேசி வழிச்செய்தி அனுகூலம் தரும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும் நாள். பக்குவமாகப் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். பேசிக் காரியங்களைச் விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையால் விரோதம் விலகும்.