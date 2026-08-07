Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 7 ஆகஸ்ட் 2026: திருத்தணி முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை

பராபவ ஆண்டு, ஆடி-22 (வெள்ளிக்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : நவமி நண்பகல் 1.56 மணி வரை பிறகு தசமி
நட்சத்திரம் : கார்த்திகை மாலை 4.51 வரை பிறகு ரோகிணி
யோகம் : சித்த / மரணயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை
எமகண்டம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை
சூலம் : மேற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை
படைவீடு ஸ்ரீ ரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. சேலம் செவ்வாய்ப்பேட்டை ஸ்ரீ மாரியம்மன் ரதோற்சவம். இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன் உற்சவாரம்பம். சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் கிளி வாகன சேவை. திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு. ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி அம்பாள் தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் புறப்பாடு. சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் பவனி.
திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தர குசாம்பிகை புறப்பாடு. பெருஞ்சேரி ஸ்ரீ வாகீஸ்வரர் புறப்பாடு. லால்குடி ஸ்ரீ பிரவிருந்த ஸ்ரீமதி என்கிற ஸ்ரீ பெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீ சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் காலை திருமஞ்சன சேவை, மாலை ஊஞ்சல் சேவை, மாடவீதி புறப்பாடு. கரூர் தான் தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கட ரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சன சேவை. தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை கோவில்களில் அபிஷேகம், அலங்காரம்.
மேஷம் - கீர்த்தி
ரிஷபம் - மாற்றம்
மிதுனம் - உழைப்பு
கடகம் - மேன்மை
சிம்மம் - சாதனை
கன்னி - ஓய்வு
துலாம் - நட்பு
விருச்சிகம் - அனுகூலம்
தனுசு - சிந்தனை
மகரம் - பாராட்டு
கும்பம் - புகழ்
மீனம் - ஜெயம்