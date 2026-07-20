ஆன்மிகம்

Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 20 ஜூலை 2026: மதுரை மீனாட்சியம்மன் விருஷப சேவை

இன்றைய பஞ்சாங்கம், ராசிபலன், கோவில்களில் நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை விரிவாக காணலாம்.
Madurai Meenakshi Amman
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்

பராபவ ஆண்டு, ஆடி-4 (திங்கள்கிழமை)

பிறை : வளர்பிறை

திதி : சஷ்டி காலை 8.29 வரை பிறகு சப்தமி

நட்சத்திரம் : அஸ்தம் நள்ளிரவு 12.07 வரை பிறகு சித்திரை

யோகம் : சித்தயோகம்

ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

சூலம் : கிழக்கு

நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி

சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீகோமதியம்மன் காமதேனு வாகனத்தில் புறப்பாடு. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் மூலவருக்கு திருமஞ்சனம். ராமநாதபுரம் ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி இந்திர விமானத்திலும், இரவு புஷ்பப் பல்லக்கிலும் திருவீதியுலா. மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சியம்மன் விருஷப சேவை. ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி பால் அபிஷேகம். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சனம். நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாள் திருமஞ்சனம்.

கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதர் காலை பால் அபிஷேகம். திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு. திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ | பிருகத்சுந்தர குசாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மஹாலிங்க சுவாமி, திருமயிலை ஸ்ரீகற்பகாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர், திருவான்மியூர் ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மருந்தீஸ்வரர், பெசன்ட்நகர் ஸ்ரீ அராளகேசி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோவில்களில் காலை சிறப்பு சோமவார அபிஷேகம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. திருப்பரங்குன்றம் ஸ்ரீ ஆண்டவர் புறப்பாடு.

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - துணிவு

ரிஷபம் - அமைதி

மிதுனம் - ஆதரவு

கடகம் - உயர்வு

சிம்மம் - முயற்சி

கன்னி - களிப்பு

துலாம் - நன்மை

விருச்சிகம் - பரிவு

தனுசு - உதவி

மகரம் - ஆர்வம்

கும்பம் - பயணம்

மீனம் - கடமை

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