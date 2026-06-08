வீட்டில் ஓடும் குதிரை சிலை வைக்கலாமா?

வாஸ்து சாஸ்திரத்தில், ஓடும் ஒற்றைக் குதிரையின் சிலை பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இது முன்னேற்றம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் நேர்மறை ஆற்றலின் சின்னமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இந்தக் காரணத்திற்காக, பலர் இதைத் தங்கள் வீட்டிலோ அல்லது அலுவலக மேசைகளிலோ வைக்க விரும்புகிறார்கள். அதை வைப்பதற்கான சரியான திசை மற்றும் அதன் நன்மைகள் பற்றித் தெரிந்துகொள்வோம்.
உங்கள் வீட்டிலோ அல்லது அலுவலகத்திலோ ஒரு ஓடும் குதிரை சிலையை வைத்திருப்பது பெரும் செழிப்பைக் கொண்டுவரும்.
தெற்கு நோக்கி ஓடும் குதிரையின் சிலையை வைப்பது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இது மரியாதையையும் வெற்றியையும் கொண்டு வரும் என்று நம்பப்படுகிறது.
வரவேற்பறையில் ஓடும் குதிரை சிலை ஒன்றை வைப்பது மிகவும் மங்களகரமானது. அதனை குழந்தைகளின் படிக்கும் அறைகளிலும் வைக்கலாம். அலுவலக மேசையின் மீது வைப்பதும் நன்மை பயக்கும்.
குதிரை வலிமை, தைரியம் மற்றும் வீரத்தின் சின்னமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, அருகில் ஒரு குதிரைச் சிலையை வைத்திருப்பது தன்னம்பிக்கையை அதிகரித்து, நேர்மறை சிந்தனையை ஊக்குவிக்கிறது.
இந்தச் சிலையை உங்கள் வீட்டிலோ அல்லது அலுவலகத்திலோ வைத்திருப்பது எந்தவொரு முயற்சியிலும் வெற்றியை உறுதி செய்யும்.