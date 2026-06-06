நாளை மறுநாள் வடகொரியா செல்கிறார் சீன அதிபர்

சீனாவின் அண்டை நாடுகளில் ஒன்றான வடகொரியா கடந்த சில ஆண்டுகளில் ரஷியாவுடன் அதிக நெருக்கம் காட்டி வருகிறது. குறிப்பாக, உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் ரஷியாவுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் ராணுவ வீரர்களையும், ஆயுதங்களையும் வடகொரியா வழங்கி வருகிறது.
இதற்கிடையே, அணு ஆயுத பலம் கொண்ட வடகொரியாவுடன் சீனா தனது உறவுகளை மீண்டும் பலப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மீண்டும் வடகொரியாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார். இதற்குமுன் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் அவர் வடகொரியாவுக்குச் சென்றிருந்தார்.
இந்நிலையில், சுமார் 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் நாளை மறுதினம் வடகொரியா செல்ல உள்ளார். இந்த தகவலை சீனா மற்றும் வடகொரியா அரசுகள் உறுதி செய்துள்ளன.
கடந்த ஆண்டில் வடகொரியாவின் மிகப்பெரிய வர்த்தக கூட்டணி நாடாக சீனா விளங்கியிருக்கிறது. சீன அரசுடன் வடகொரிய அதிபர் கிம் நட்புறவுடன் பழகி வருகிறார். சீன அதிபரின் வடகொரிய பயணம் சர்வதேச அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.