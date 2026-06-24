ஈரான் போர்: டிரம்ப்-க்கு எதிராக செனட் சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்

ஈரானுடனான மோதலில் இருந்து அமெரிக்க இராணுவ படைகளை விலக்கிக்கொள்ளுமாறு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்புக்கு உத்தரவிடும் தீர்மானத்தை, அமெரிக்க செனட் சபை அங்கீகரித்தது. இது, நிர்வாகத்தின் இராணுவ அதிகாரத்திற்கு எதிரான ஒரு அரிதான இருகட்சி கண்டனத்தை குறிப்பதோடு, இப்பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பதற்றம் குறித்த காங்கிரஸின் கவலைகளையும் உணர்த்துகிறது.
சிஎன்என் தகவலின்படி, இந்தத் தீர்மானம் 50-48 என்ற வாக்கு வித்தியாசத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. குடியரசுக் கட்சி செனட்டர்களான ராண்ட் பால், சூசன் காலின்ஸ், லிசா முர்கோவ்ஸ்கி மற்றும் பில் காசிடி ஆகியோர் ஜனநாயக கட்சியினருடன் இணைந்து இந்த நடவடிக்கைக்கு ஆதரவளித்தனர். ஜனநாயகக் கட்சி செனட்டர் ஜான் ஃபெட்டர்மேன் இந்தத் தீர்மானத்திற்கு எதிராக வாக்களித்தார்.
தீர்மானம்:
இதற்கு முன்னர் இதேபோன்ற போர் அதிகார நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதை எதிர்த்த குடியரசு கட்சி செனட்டர்களான மிட்ச் மெக்கனெல் மற்றும் டேவ் மெக்கார்மிக் ஆகியோர் வராதது, இந்த தீர்மானம் நிறைவேற காரணமாக அமைந்தது என்று சி.என்.என். செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. காங்கிரஸின் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஈரானுக்கு எதிராக இராணுவ நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் அதிபரின் அதிகாரத்தை கட்டுப்படுத்த, காங்கிரஸின் இரு அவைகளிலும் உள்ள ஜனநாயக கட்சியினர் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வரும் வேளையில் இந்த வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றுள்ளது.
சமீபத்திய வாரங்களில் சில குடியரசுக் கட்சியினரிடையே இத்தகைய முயற்சிகளுக்கான ஆதரவு படிப்படியாக விரிவடைந்துள்ளதாக சி.என்.என். செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் தீர்மானம் முன்னதாக அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையில் 215-208 என்ற வாக்கு வித்தியாசத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது, இதில் நான்கு குடியரசுக் கட்சியினர் ஜனநாயகக் கட்சியினருடன் சேர்ந்து வாக்களித்தனர்.
இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட போதிலும், இந்த தீர்மானம் ஒரு இணை தீர்மானம் ஆகும், எனவே இதற்கு ஜனாதிபதியின் கையொப்பம் தேவையில்லை. மேலும், இதற்கு சட்டத்தின் வலிமையும் இல்லை.
வெள்ளை மாளிகை அதிகாரி:
"இணைத் தீர்மானங்கள் ஜனாதிபதியிடம் செல்வதில்லை, அவற்றுக்குச் சட்டத்தின் வலிமையும் இல்லை," என்று வெள்ளை மாளிகை அதிகாரி கூறியதாக சி.என்.என். தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தீர்மானம் பெரும்பாலும் அடையாளப்பூர்வமானது என்றும், பல குடியரசுக் கட்சி செனட்டர்கள் வராததே இது நிறைவேற்றப்பட்டதற்கு காரணம் என்றும் அந்த அதிகாரி கூறினார்.
ஈரானுக்கு எதிரான போர்களில் இருந்து அமெரிக்க ஆயுத படைகளை விலக்கிக்கொள்ளுமாறு இந்த தீர்மானம் ஜனாதிபதிக்கு உத்தரவிடுகிறது. இருப்பினும், "ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி போர் நிறுத்தம் மூலம் சண்டைகள் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதால், அமெரிக்கப் படைகளை விலக்கிக்கொள்ள வேண்டிய சண்டைகள் எதுவும் இல்லை" என்பதால், அத்தகைய தேவை அவசியமில்லை என்று வெள்ளை மாளிகை கூறியதாக சி.என்.என். செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.