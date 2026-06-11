ஈரானின் முக்கிய இலக்குகள் மீது அமெரிக்கா குண்டுவீச்சு தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரித்த சில மணி நேரங்களில் அதிரடி!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விடுத்த கடுமையான எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து, ஈரானில் உள்ள பல முக்கிய ராணுவ மற்றும் உள்கட்டமைப்பு இலக்குகள் மீது அமெரிக்க ராணுவம் தொடர் வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஏற்கனவே இருந்து வந்த தற்காலிக போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் இந்த தாக்குதல்களால் முற்றிலுமாக முறிந்துள்ளதால், மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் போர் பதற்றம் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது.
சமீபத்தில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி அருகே அமெரிக்க ராணுவத்தின் 'அப்பாச்சி' ரக ஹெலிகாப்டர் ஒன்று சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது. இதற்கு ஈரான்தான் காரணம் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், "சமாதான பேச்சுவார்த்தையை இழுத்தடிப்பதற்காக ஈரான் மிகப்பெரிய விலையைக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும்" என்றும், பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்படவில்லை என்றால் கடுமையான தாக்குதல் நடத்தப்படும் என்றும் டிரம்ப் எச்சரித்திருந்தார்.
அதிபர் டிரம்பின் எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்காவின் மத்திய கட்டளையகம் (US CENTCOM) ஈரானுக்குள் "சுயபாதுகாப்பு நடவடிக்கை" என்ற பெயரில் குண்டுவீச்சைத் தொடங்கியது. தெற்கு ஈரானில் உள்ள பந்தர் அப்பாஸ், கெஷ்ம் தீவு, மினாப் மற்றும் சிரிக் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள ஈரானின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள், ரேடார் நிலையங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறைகளை குறிவைத்து அமெரிக்க போர் விமானங்கள் துல்லியத் தாக்குதல் நடத்தின. அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் பீட் ஹெக்செத் இதுகுறித்து கூறுகையில், "ஈரான் பேச்சுவார்த்தையைத் தாமதப்படுத்த முயல்கிறது. அவர்கள் குண்டுகளின் மூலம் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவார்கள் என்றால், நாங்கள் அதற்கும் தயார்" என்று அதிரடியாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் இந்த தாக்குதலுக்கு ஈரான் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்கா தங்களின் இறையாண்மையை மீறிவிட்டதாகக் கூறிய ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சகம், அமெரிக்காவின் இந்த வான்வழித் தாக்குதலில் சிரிக் நகரில் உள்ள பொதுமக்களுக்கான இரண்டு முக்கிய குடிநீர் தேக்கத் தொட்டிகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இது திட்டமிடப்பட்ட ஒரு "போர்க்குற்றம்" என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்திற்கு மிக முக்கியமான பாதையான 'ஹார்முஸ் ஜலசந்தி' வழியாக எந்தவொரு கப்பல்களும் செல்ல முடியாதவாறு அதனை மூடுவதாக ஈரான் ராணுவம் அறிவித்துள்ளது. பஹ்ரைன், குவைத் மற்றும் ஜோர்டான் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்களை குறிவைத்து ஈரான் ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது. பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்காவின் 5-வது கடற்படைத் தளம் மீது ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக ஈரானின் புரட்சிகர காவல் படை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான இந்த திடீர் போர் பதற்றத்தால், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை பேரல் ஒன்றுக்கு 93 டாலரைத் தாண்டி, சுமார் 25% வரை உயர்ந்துள்ளது. இது உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என அஞ்சப்படுகிறது.