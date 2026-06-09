ஈரான் அருகே அமெரிக்க ராணுவ ஹெலிகாப்டர் கடலில் விழுந்து விபத்து - 2 விமானிகள் பத்திரமாக மீட்பு என டிரம்ப் தகவல்

மத்திய கிழக்கு பதற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலில் அமெரிக்க ராணுவ ஹெலிகாப்டர் ஒன்று ஈரான் எல்லையில் விபத்தில் சிக்கியுள்ளது.
ஈரான் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஹார்முஸ் ஜலசந்தி அருகே ஓமன் கடற்படுத்தியில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அமெரிக்க ராணுவத்தின் AH-64 அப்பாச்சி ரக ஹெலிகாப்டர் நேற்று விபத்துக்குள்ளாகி கடலில் விழுந்தது.
இந்நிலையில் அதில் இருந்த இரண்டு விமானிகளும் காயங்களின்றி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் ஈரானால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதா அல்லது இயந்திரக் கோளாறால் பாதிக்கப்பட்டதா என்பது குறித்த குழப்பம் நீடிக்கிறது.
கடந்த பிப்ரவரியில் அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் ஈரானுக்கு எதிராக போரை தொடங்கியதிலிருந்து, ஒரு அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரை அமெரிக்கா இழப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். இவை ரோந்து பணிக்கு மட்டுமே பிரத்யேகமாக பயன்படுத்தப்படுபவை ஆகும்.
ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தையை விரைந்து முடிக்க அழுத்தம் தரும் விதமாக ஈரானை சுற்றிய பகுதிகளில் அமெரிக்கா தனது கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதனிடையே ஈரானுடன் விரைவில் ஒப்பந்தம் உறுதியாகும் என டிரம்ப் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.