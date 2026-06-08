டிரம்ப் அறிவித்த 100,000 டாலர்கள் H-1B விசா விண்ணப்ப கட்டணத்தை ரத்து செய்து நீதிபதி அதிரடி

திறமையான வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களைப் பணியமர்த்துவதை நம்பியிருக்கும் அமெரிக்க தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு ஒரு தற்காலிக நிவாரணத்தை வழங்கும் வகையில், H-1B விசா விண்ணப்பங்களுக்காக அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் விதித்து இருந்த 100,000 டாலர் கட்டணத்தை ஒரு நீதிபதி ரத்து செய்துள்ளார்.
பிரபல விசாவின் கட்டணத்தை பெருமளவில் உயர்த்தும் அதிபர் டிரம்ப்-இன் ஆணை ஒரு சட்டவிரோத வரியாகும், அது ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்று மசாசூசெட்ஸில் உள்ள அமெரிக்க மாவட்ட நீதிபதி லியோ டி. சொரோகின் திங்களன்று அளித்த தீர்ப்பில் கூறினார். குடியேற்றத்தை கட்டுப்படுத்தி, அமெரிக்க தொழிலாளர்களுக்கான தேவையை அதிகரிக்கும் டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் பிரச்சாரத்திற்கு இது ஒரு பின்னடைவாக இருப்பதால், அரசாங்கம் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
காங்கிரஸின் ஒப்புதல் இல்லாமல் வணிக நிறுவனங்கள் மீது இந்த பெரும் கட்டணத்தை விதிப்பதற்கு டிரம்பிற்கு அதிகாரம் இல்லை என்பதை ஒப்புக்கொண்டு, கட்டணத்தை தடுக்க வழக்கு தொடர்ந்த கலிபோர்னியா மற்றும் 19 பிற மாநிலங்களுக்கு சொரோகின் ஆதரவளித்தார்.
இந்த முன்முயற்சிக்கு சவால் விடுக்கும் குறைந்தது மூன்று வழக்குகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். அமெரிக்க வர்த்தக சபை மற்றும் ஒரு செவிலியர் ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனம் ஆகியவை நிர்வாகத்தின் கொள்கைக்கு எதிராக இரண்டு தனித்தனி வழக்குகளை தொடர்ந்துள்ளன. டிசம்பரில், கட்டணத்தை தடுக்க கோரிய சபையின் கோரிக்கையை ஒரு நீதிபதி நிராகரித்தார், மேலும் சபை அந்த முடிவை வாஷிங்டனில் உள்ள மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
H-1B விசா திட்டம் என்பது வேலைவாய்ப்பு அடிப்படையிலான குடியேற்றத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது அமெரிக்காவில் உள்ள நிறுவனங்கள், கல்லூரி பட்டம் பெற்ற வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களை சிறப்பு தொழில்களுக்காக பணியமர்த்த அனுமதிக்கிறது. செப்டம்பர் மாதம், அமெரிக்கத் தொழிலாளர்களின் வேலையைப் பறிப்பதாக அவர் கூறிய இத்திட்டத்தை நிறுவனங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுப்பதற்காக, விண்ணப்பக் கட்டணத்தை உயர்த்துவதற்கான ஒரு பிரகடனத்தில் டிரம்ப் கையெழுத்திட்டார்.
H-1B விசாக்கள் குலுக்கல் முறையில் வழங்கப்பட்டாலும், அவை முதன்மையாக தொழில்நுட்பத் துறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அமெரிக்க அரசாங்கத்தின்படி, அமேசான்.காம் இன்க்., டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் லிமிடெட், மைக்ரோசாஃப்ட் கார்ப்., மெட்டா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இன்க். மற்றும் ஆப்பிள் இன்க். ஆகியவை அதிக எண்ணிக்கையிலான H-1B விசாக்களை கொண்ட நிறுவனங்களில் அடங்கும்.