மத்திய கிழக்கில் கொல்லப்பட்ட 4 அமெரிக்க வீரர்களுக்கு டிரம்ப் அஞ்சலி

மத்திய கிழக்கில் கொல்லப்பட்டு, டெலாவேரில் உள்ள ஒரு விமானப்படைத் தளத்தில் அவர்களது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நான்கு அமெரிக்க வீரர்களுக்கு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
டோவர் விமானப்படைத் தளத்தில் நடைபெற்ற கண்ணியமான உடல் ஒப்படைப்பு நிகழ்வின்போது, விமானத்தில் இருந்து நான்கு உடல்கள் எடுத்து செல்லப்பட்டபோது அதிபர் டிரம்ப் வணக்கம் செலுத்தினார்.
இந்த சடங்கு, ஒரு தலைமை தளபதியின் மிகவும் சோகமான கடமைகளில் ஒன்றாகும். பிப்ரவரியில் ஈரான் மீதான போரை தொடங்கியதில் இருந்து டிரம்ப் கலந்துகொண்ட மூன்றாவது நிகழ்வு இதுவாகும்.
துயரத்தில் இருக்கும் குடும்பத்தினரை டிரம்ப் தனிப்பட்ட முறையில் சந்திக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. டோவருக்கு செல்லும் வழியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், இந்தச் சடங்கை "ஒரு அதிபராக செய்வதற்கு மிகவும் கடினமான காரியங்களில் ஒன்று" என்று குறிப்பிட்டார்.
குடும்பத்தினருக்கான தனது செய்தியில், "நாங்கள் உங்களை நேசிக்கிறோம். உங்கள் குழந்தையை நாங்கள் நேசிக்கிறோம். இதில் விளையாட்டும் இல்லை, வேறு எதுவும் இல்லை - அது அவர்களுடைய குழந்தை," என்று டிரம்ப் கூறினார்.
பாதுகாப்பு செயலாளர் பீட் ஹெக்சத் மற்றும் கூட்டு படை தலைவர் ஜெனரல் டான் கெய்ன் உள்ளிட்ட நிர்வாக அதிகாரிகள் அதிபர் டிரம்ப் உடன் வந்திருந்தனர். செனட்டர் தாம் டில்லிஸ் மற்றும் செனட்டர் கிறிஸ் கூன்ஸ் ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்.
இந்த சடங்கின் போது, அமெரிக்க கொடியால் போர்த்தப்பட்டு, வீரமரணம் அடைந்த வீரர்களின் உடல்களைக் கொண்ட பெட்டிகள், அவர்களை ஏற்றி வந்த இராணுவ விமானத்தில் இருந்து, தளத்தில் உள்ள சவக்கிடங்குக்குக் கொண்டு செல்ல காத்திருக்கும் வாகனங்களுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டன.
ஜோர்டானில் ஈரானிய ஏவுகணை மற்றும் ஆளில்லா விமானத் தாக்குதல்களில் கொல்லப்பட்ட இரண்டு அமெரிக்க இராணுவ வீரர்களின் உடல்கள், இந்த கண்ணியமான உடல் ஒப்படைப்பின் போது திருப்பி ஒப்படைக்கப்பட்டன.
ஜோர்டான் தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு காணாமல் போன வீரர் என்று நம்பப்படும் மூன்றாவது படை வீரரின் உடலும், ஈராக்கில் ஈரானிய ஆளில்லா விமான வெடிப்பில் கொல்லப்பட்ட ஒரு வீரரின் உடலும் திருப்பி ஒப்படைக்கப்பட்டன. ஜோர்டானில் கொல்லப்பட்ட வீரர்கள், ஹவாயின் ஈவா பீச்சைச் சேர்ந்த 25 வயதான டைலர் ஜேம்ஸ் ஃபீஹான் மற்றும் டெக்சாஸின் கரோல்டனைச் சேர்ந்த 19 வயதான இசபெல்லா கோன்சலஸ் என பாதுகாப்புத் துறையால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
ஜோர்டான் தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு காணாமல் போன வீரர், நியூயார்க்கின் ஓசோன் பார்க்கைச் சேர்ந்த 28 வயதான ஏஞ்சல் எஸ் ராம்பேர்சாட் என பாதுகாப்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது. ஈராக்கில் கொல்லப்பட்ட வீரர், வடக்கு கரோலினாவின் ஸ்பிரிங் லேக்கில் வசித்து வந்த 30 வயதான மைக்கேல் இம்மானுவேல் ஸ்விண்டன் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.