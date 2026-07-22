அமெரிக்காவில் ஜெனரிக் மருந்துகளுக்கு 2 ஆண்டுகள் வரிவிலக்கு: டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவிப்பு!

அமெரிக்காவிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் 'ஜெனரிக் ரக மருந்துகளுக்கு அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு எவ்வித சுங்க வரியும் விதிக்கப்படாது என்றும், அதன் பிறகு வரி விகிதங்கள் '100% மற்றும் 200% ஆக உயர்த்தப்படும்' என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
வரவிருக்கும் ஆகஸ்ட் 1 முதல் தொடங்கும் இந்த விலக்கின் மூலம், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் அனைத்து ஜெனரிக் மருந்துகளுக்கும் முதல் 2 ஆண்டுகளுக்குச் சுங்க வரி எதுவும் கிடையாது.
இரண்டு ஆண்டு கால அவகாசம் முடிந்த பிறகு, அடுத்த ஒரு ஆண்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் ஜெனரிக் மருந்துகளுக்கு 100% வரி விதிக்கப்படும்.
அதன்பிறகு, அனைத்து வெளிநாட்டு ஜெனரிக் மருந்துகளுக்கும் 200% சுங்க வரி நடைமுறைக்கு வரும்.
"அமெரிக்காவிற்குள்ளேயே ஜெனரிக் மருந்துகளின் உற்பத்தியை மீண்டும் கொண்டுவருவதற்காகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வழங்கப்பட்டுள்ள கால அவகாசத்திற்குள் அமெரிக்காவில் தொழிற்சாலைகளையும் உபகரணங்களையும் நிறுவத் தவறும் companies-க்கு இது அபராதமாக அமையும்."
அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாக அமைப்பின் தரவுகளின்படி, அமெரிக்காவில் விற்பனையாகும் மருந்துகளில் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை ஜெனரிக் ரக மருந்துகளாகும். காப்புரிமை பெற்ற பிராண்டட் மருந்துகளுக்கான தற்போதைய இறக்குமதி கொள்கையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில், அமெரிக்காவில் உற்பத்தி செய்ய ஒப்புக்கொள்ளாத பிராண்டட் மருந்துகளுக்கு 100% வரி விதிக்கும் நிர்வாக உத்தரவில் டிரம்ப் கையெழுத்திட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய நிறுவனங்கள் உட்பட உலகளாவிய மருந்து உற்பத்தியாளர்கள் அமெரிக்காவிற்கு அதிகளவில் ஜெனரிக் மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்து வருகின்றனர். இந்த 2 ஆண்டு கால அவகாசம், மருந்து நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவிலேயே தங்களது புதிய உற்பத்தி ஆலைகளைத் தொடங்குவதற்கோ அல்லது தங்களது வணிக உத்திகளை மாற்றி அமைப்பதற்கோ வழங்கப்பட்டுள்ள வாய்ப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது.