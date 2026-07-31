இப்படித்தான் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போரை நிறுத்தினேன் - மீண்டும் சர்ச்சையை கிளப்பிய டிரம்ப்

கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கையை குறிப்பிடுகையில், போரை நிறுத்தாத பட்சத்தில் சுங்கவரி விதிக்கப்படும் என்று அமெரிக்கா மிரட்டியபோது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகியவை "மிகவும் கோபமடைந்தன, மேலும் குரலை உயர்த்தின" என்று அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறினார்.
கேம்ப் டேவிட் (Camp David) பகுதியில் ஊடகங்களிடம் பேசிய டிரம்ப், இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே தீவிரமாக நடைபெற்ற போரின்போது 11 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக கூறினார்; ஆனால், இந்த கூற்றை இந்தியா மறுத்துள்ளது.
தனது அதிபர் பதவிக்காலத்தில் எட்டு போர்களை நிறுத்தியதாக கூறிய டிரம்ப், உக்ரைன் உடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ஒரு ஒப்பந்தத்தை செய்ய விரும்பியதாகவும் தெரிவித்தார்.
"நாங்கள் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவந்தோம். 11 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன. போர் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது. அது நல்லதாக அமைந்தது. நான் சுங்கவரி விதிப்பு முறையைப் பயன்படுத்தினேன். 'நீங்கள் போருக்கு சென்றால், 250 சதவீத சுங்கவரி விதிக்கப்படும்' என்று இரு தரப்பினரிடமும் கூறினேன்," என்று தனது அமைச்சரவை சகாக்களுடனான தொலைக்காட்சி சந்திப்புக்கு பிறகு ஊடகங்களிடம் டிரம்ப் கூறினார்.
"அவர்கள் (இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான்) குரலை உயர்த்தினார்கள், கூச்சலிட்டார்கள் மற்றும் மிகவும் கோபமடைந்தார்கள். இரு தரப்பினரும் அதை பற்றி கோபமாக இருந்தனர். ஒரு நாள் கழித்து அவர்கள் அழைத்து, 'நாங்கள் போருக்கு செல்லமாட்டோம்' என்று கூறினார்கள்," என்று டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
அணு ஆயுத வல்லமை கொண்ட இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான போரை நிறுத்தியதன் மூலம் 5 கோடி உயிர்களை காப்பாற்றியதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷெரீப் கூறியதாக அமெரிக்க அதிபர் தெரிவித்தார்.
'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கையின் போது போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் என்பது, பாகிஸ்தானின் ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கான தலைமை இயக்குநரும் அவரது இந்திய இணையான அதிகாரியும் தொடர்பு கொண்ட பின்னரே ஏற்பட்டது என்று இந்தியா தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.
மேலும், இதில் எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பினரின் தலையீடும் இருக்கவில்லை என்பதையும் தொடர்ந்து மறுத்து வந்துள்ளது.
பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக, பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் (PoK) உள்ள பயங்கரவாத கட்டமைப்புகளை குறிவைத்து இந்தியா 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது.
ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதியன்று பஹல்காமில் நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலுக்குத் திட்டமிட பயன்படுத்தப்பட்ட PoK-இல் உள்ள பயங்கரவாத முகாம்களை அழிக்க, இந்தியா கடந்த ஆண்டு மே 7-ஆம் தேதியன்று 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கையை தொடங்கியது. பாகிஸ்தானின் கோரிக்கையை தொடர்ந்து மே 10-ஆம் தேதி இந்த நடவடிக்கை நிறுத்தப்பட்டது.