பூமியை நோக்கி பாயும் விண்வெளிக் குப்பைகள்: விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை!

பூமியின் தாழ்வட்டப் பாதையில் வலம் வரும் பல்லாயிரக்கணக்கான டன் எடையுள்ள 'விண்வெளிக் கழிவுகள்', கட்டுப்பாட்டை இழந்து பூமியை நோக்கி விழும் அபாயம் அதிகரித்து வருவதாக விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் சர்வதேச ஆய்வாளர்கள் தீவிர எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கடந்த சில தசாப்தங்களாக மனிதர்களால் விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள், ராக்கெட்டுகளின் பாகங்கள் மற்றும் உடைந்த நுண் பொருட்கள் என சுமார் 13,000 டன்களுக்கும் அதிகமான விண்வெளிக் கழிவுகள் பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் மிதந்து வருகின்றன.
ஆயுட்காலம் முடிவடைந்த விண்கலங்கள் மற்றும் செயலிழந்த செயற்கைக்கோள்கள், புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக மெல்ல மெல்லத் தன் பாதையிலிருந்து விலகி பூமிக்குத் திரும்பி வருகின்றன. பெரும்பாலானவை வளிமண்டல உராய்வால் எரிந்து சாம்பலாகிவிட்டாலும், பெரிய அளவிலான உலோகப் பாகங்கள் பூமியின் மேற்பரப்பில் வந்து விழும் அபாயம் உள்ளது.
இந்த விண்வெளிக் கழிவுகள் மணிக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் வேகத்தில் (விநாடிக்கு சுமார் 7 கி.மீ வரை) சுற்றி வருவதால், அவை தற்போதைய செயல்பாட்டில் உள்ள பிற தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் மீது மோதி பெரிய விபத்துகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
விண்வெளிக் கழிவுகளின் நகர்வைக் கண்காணிக்க நாசா, ஐரோப்பிய விண்வெளி முகமை மற்றும் சீனா ஆகியவை சிறப்பு செயற்கைக்கோள் நெட்வொர்க்குகளைப் பயன்படுத்தி வருகின்றன.
சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் பல சர்வதேச அமைப்புகள் 'ரோபோடிக் கை' மற்றும் ரோபோட் காந்தங்கள் மூலம் விண்வெளி குப்பைகளைச் சேகரித்து அழிக்கும் புதிய தொழில்நுட்பங்களைச் சோதித்து வருகின்றன.
கட்டுப்பாடற்ற முறையில் பூமியை நோக்கி வரும் விண்வெளிக் கழிவுகள் வளிமண்டலத்தில் நுழையும் போது உருவாகும் வெளிச்சமும், அதனால் ஏற்படும் அசாதாரண மாற்றங்களும் மனித குலத்திற்கும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கும் புதிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளன.