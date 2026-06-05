2027-இல் பயன்பாட்டுக்கு வரும் ஸ்டார்லின்க் போன்ற சேவையை உருவாக்கும் ரஷ்யா

எலான் மஸ்க்கின் ஸ்டார்லிங்க் செயற்கைக்கோள் பிராட்பேண்ட் அமைப்பின் சிறிய அளவிலான தனது சொந்த பதிப்பை அடுத்த ஆண்டு (2027) ரஷ்யா தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக, அந்த சேவையை உருவாக்கி வரும் இக்ஸ் ஹோல்டிங் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி அலெக்ஸி ஷெலோப்கோவ் தெரிவித்தார்.
"நல்ல செய்தி என்னவென்றால், அது ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. செயற்கைக்கோள்கள் ஏற்கனவே ஏவப்பட்டு வருகின்றன.
வரும் வாரங்களில், நாங்கள் சோதனைகளை தொடங்குவோம், வாக்குறுதி அளித்தபடி, 2027-இல் அது வணிகரீதியாக செயல்பட தொடங்கும்," என்று செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் பொருளாதார மன்றத்தில் நடந்த ஒரு குழு விவாதத்தில் ஷெலோப்கோவ் கூறினார்.
இக்ஸ் ஹோல்டிங்கின் ஒரு பகுதியான பியூரோ 1440 நிறுவனம், தனது முதல் 16 தாழ் சுற்றுப்பாதை ராஸ்வெட் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தியதாகவும், பல ஆண்டுகளில் அவற்றின் எண்ணிக்கையை 900 ஆக உயர்த்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருப்பதாகவும் மார்ச் மாதம் தெரிவித்தது.
ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் தற்போது 10,000-க்கும் மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்களை சுற்றுப்பாதையில் கொண்டுள்ளது. ரஷ்யாவில் ஸ்டார்லிங்க் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் அதன் உபகரணங்களை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்.