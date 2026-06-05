பொழுதுபோக்கு பூங்காவில் ஏவுகணை பெயரில் புது ரைடு

செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் உள்ள ஒரு ரஷ்ய கேளிக்கை பூங்கா, மாஸ்கோ உக்ரைன் மீது மூன்று முறை ஏவிய அணு ஆயுதங்களைச் சுமந்து செல்லும் திறன் கொண்ட அதிவேக ஏவுகணையின் பெயரான 'ஒரேஷ்னிக்' என்பதை தனது ரைட்களில் ஒன்றுக்கு சூட்டியுள்ளது.
ராக்கெட் வடிவிலான அந்த ஈர்ப்பிடத்திற்கு வரும் பார்வையாளர்கள், மீண்டும் மீண்டும் காற்றில் மேலே தூக்கப்பட்டு, வயிற்றைக் குமட்ட வைக்கும் திடீர் வீழ்ச்சிகளுக்குள் தள்ளப்படுகிறார்கள். இருப்பினும், அந்தப் பெயர் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியளிக்கவில்லை.
"அது பொருத்தமாக இருப்பதாக எனக்குத் தோன்றவில்லை. அதற்கு 'ராக்கெட்' என்பதே சிறந்த பெயராக இருக்கும்... இதற்கும் ஒரேஷ்னிக்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று எனக்குப் புரியவில்லை - அந்தப் பெயரை வைத்தது யார்?" என்று ஒரு பெண் கூறினார்.
வெள்ளிக்கிழமை அன்று பூங்காவைப் பார்வையிட்ட ஒருவர் ராய்ட்டர்ஸிடம், "குழந்தைகளுக்கான ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சத்திற்கு குழந்தைகளின் பெயரே இருக்க வேண்டும் என்பது எனது தனிப்பட்ட கருத்து" என்று கூறினார்.
ரஷ்யா முதன்முதலில் 2024-ஆம் ஆண்டிலும், மிக அண்மையில் கடந்த மாதமும் உக்ரைன் மீது ஏவிய ஒரெஷ்னிக் ஏவுகணையானது, 5,000 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரம் பாயும் திறன் கொண்டது. அதனை இடைமறிப்பது சாத்தியமற்றது என்று அதிபர் விளாடிமிர் புதின் கூறியுள்ளபோதிலும், மேற்கத்திய வல்லுநர்கள் அந்தக் கூற்றைக் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளனர்.
உக்ரைனுக்கு எதிராக ஒரெஷ்னிக் ஏவுகணையை ரஷ்யா இன்னும் உண்மையான போர்ச் சூழல்களில் பயன்படுத்தவில்லை என்றும், அதன் விளைவுகளை கவனிப்பதற்காக மட்டுமே சோதித்து பார்த்துள்ளது என்றும் புதின் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். இது, எதிர்காலத்தில் நகர்ப்புற இலக்குகள் உட்பட, இந்த ஆயுதத்தை முழு அளவில் பயன்படுத்துவது குறித்த மாஸ்கோவின் முடிவுகளுக்கு வழிகாட்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.