போர் நிறுத்தத்திற்கு தயார் - புதினுக்கு கடிதம் எழுதிய உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி

உக்ரைன் அதிபர் வொலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி, ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுக்கு பகிரங்க கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில், அவருடன் நேருக்கு நேர் சந்திப்புக்கு முன்மொழிந்ததோடு, "முழுமையான போர்நிறுத்தத்திற்கும்" தாம் தயாராக இருப்பதாகக் கூறினார்.
"எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலான நேரடி ஈடுபாட்டின் மூலம் இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர உக்ரைன் முன்மொழிகிறது. நான் ஒரு சந்திப்புக்கு முன்மொழிகிறேன். பேச்சுவார்த்தைகள் முடியும் வரை முழுமையான போர் நிறுத்தத்திற்கு உக்ரைன் தயாராக உள்ளது," என்று ஜெலென்ஸ்கி அந்தக் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டார்.
ஈரான் போரின் காரணமாக அமெரிக்க தலைமையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் முடங்கியுள்ளதால், ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையிலான பேச்சுவார்த்தை பல மாதங்களாக தடைபட்டுள்ளன.
இஸ்தான்புல், அபுதாபி மற்றும் ஜெனீவாவில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே நடந்த முந்தைய சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள், போருக்கு பிந்தைய தீர்வில் முக்கிய பிரச்சினையான நிலப்பரப்பு குறித்த ஒரு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தத் தவறிவிட்டன.
இந்த கடிதத்தில் போர் கைதிகளை பரிமாறிக்கொள்ளும் ஒரு முறையையும் ஜெலென்ஸ்கி முன்மொழிந்தார், இது "போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான ஒரு நல்ல முன்னுரையாக" இருக்கலாம் என்றும் கூறினார்.