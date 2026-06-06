உலகம்

நேரில் சந்திக்க அழைத்த ஜெலன்ஸ்கி... ஒரு பயனும் இல்லை என நிராகரித்த அதிபர் புதின்

தனது அண்டை நாடு மீது விரிவான அரசியல் மற்றும் இராணுவ கட்டுப்பாடுகளையும் கோரியுள்ளது.
நேரில் சந்திக்க அழைத்த ஜெலன்ஸ்கி... ஒரு பயனும் இல்லை என நிராகரித்த அதிபர் புதின்
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நான்கு ஆண்டு கால போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்காக இரு தலைவர்களும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி அழைப்பு விடுத்த நிலையில், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், உக்ரைன் அதிபருடன் இப்போதைக்கு சந்திப்பு நடக்க வாய்ப்பில்லை என்று தெரிவித்தார்.

தனது சொந்த நகரமான செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் நடைபெற்ற ஒரு பொருளாதார கருத்தரங்கில் பேசிய புதின், "சாத்தியமான அமைதி ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் வரை ஜெலென்ஸ்கியை சந்திப்பதில் எந்தப் பயனும் இல்லை" என்று கூறினார்.

தனது போர் இலக்குகள் முழுமையாக அடையப்படும் வரை ரஷ்யாவின் இராணுவ தாக்குதலை தொடரப்போவதாகவும் அவர் உறுதியளித்தார். ரஷ்யா, உக்ரைனின் கிழக்கு டான்பாஸ் பிராந்தியத்தின் மீதான கட்டுப்பாட்டையும், தனது அண்டை நாடு மீது விரிவான அரசியல் மற்றும் இராணுவ கட்டுப்பாடுகளையும் கோரியுள்ளது.

கீவ்வும் அதன் கூட்டாளிகளும் அவற்றை சரணடைதலுக்கு சமம் என கருதி நிராகரித்துள்ளன. அமெரிக்காவின் மத்தியஸ்தத்தில் நடந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தைகள், இரு தரப்பினரையும் ஒரு உடன்பாட்டிற்கு நெருக்கமாக கொண்டுவரத் தவறிவிட்டன.

"நமக்கு இடையிலான நேரடி ஈடுபாட்டின் மூலம் இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர உக்ரைன் முன்மொழிகிறது. நான் ஒரு சந்திப்பை முன்மொழிகிறேன்," என்று ஜெலென்ஸ்கி அதிபர் புதினுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் கூறினார்.

இதற்கு பதிலளித்த அதிபர் புதின், "சந்திப்பதில் எந்தப் பயனும் இருப்பதாக எனக்குத் தெரியவில்லை. உக்ரைன் தரப்பு நமது ஆயுத படைகளின் முன்னேற்றத்தை தடுப்பது மட்டுமே அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். அவ்வளவுதான். மேலும், நமக்கு ஒப்பந்தங்கள் தேவை," என்று செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் நடைபெற்ற ரஷ்யாவின் முதன்மைப் பொருளாதார மன்றத்தில் புதின் கூறினார்.

விளாடிமிர் புதின்
Volodymyr Zelensky
வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி
president vladimir putin
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