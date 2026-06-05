சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் புதிய கசிவு: நாசாவில் இருந்து வீரர்களுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு

அமெரிக்கா, ரஷியா உள்ளிட்ட நாடுகள் இணைந்து சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை உருவாக்கி வருகிறது. இந்த நிலையில் விண்வெளி நிலையத்தில் விரிசல் மற்றும் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்வெளி ஆய்வகத்தின் ரஷியப் பகுதியில் உள்ள கசிவை விண்வெளி வீரர்கள் சரிசெய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, ஐந்து விண்வெளி வீரர்களும் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள ஸ்பேஸ்எக்ஸ் விண்கலத்திற்குள் சென்றனர். இது மிகவும் முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக நடவடிக்கையாகும் என நாசா தெரிவித்துள்ளது.
விண்வெளி நிலையத்தின் அந்தப் பகுதியில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக விரிசல்களும் கசிவுகளும் ஏற்பட்டு வருகின்றன. புதிய கசிவுகள் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, விரிவான பழுதுபார்ப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள Roscosmos (ரஷியா ஆய்வு மையம்) முடிவு செய்துள்ளதாக நாசா (NASA) தெரிவித்துள்ளது. அந்த விரிசல்களுக்கான காரணத்தைக் கண்டறிய விண்வெளி முகமைகள் பணியாற்றி வருகின்றன.