இன்ஃபோசிஸ், டிசிஎஸ், எச்.சி.எல்.டெக் பங்குகள் 9% வரை சரிவு: தகவல் தொழில்நுட்பப் பங்குகள் கவலைக்கிடம்!

உலகளாவிய தகவல் தொழில்நுட்பச் சேவை நிறுவனமான ஆக்சென்ச்சர் நிறுவனம் தனது 2026 நிதியாண்டுக்கான வருவாய் வளர்ச்சி வழிகாட்டுதலின் உச்ச வரம்பைக் குறைத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, முக்கிய வெளிநாட்டுச் சந்தைகளில் தேவை குறித்த புதிய கவலைகள் எழுந்துள்ளது.
காலை 10:03 மணி நிலவரப்படி, நிஃப்டி ஐடி குறியீடு 5.19% சரிந்து, இன்றைய தினத்தில் மிக மோசமான துறைசார் குறியீடாக மாறியுள்ளது. இதனால், இன்ஃபோசிஸ், டிசிஎஸ், எச்.சி.எல்.டெக் மற்றும் பிற தகவல் தொழில்நுட்பப் பங்குகள் இன்று அழுத்தத்தில் உள்ளன.
இந்நிலையில் இன்ஃபோசிஸ் 7.59% சரிந்து ரூ. 1,041.9 ஆகவும், டிசிஎஸ் 5.46% சரிந்து ரூ. 2,082.9 ஆகவும் உள்ளது. எச்.சி.எல்.டெக் 4.31% சரிந்து ரூ. 1,111.7 ஆகவும், டெக் மஹிந்திரா 4.41% சரிந்து ரூ. 1,383.9 ஆகவும், விப்ரோ 3.38% சரிந்து ரூ. 176.66 ஆகவும் உள்ளது.
மேலும் இந்த விற்பனை அழுத்தம் பெரிய நிறுவனப் பங்குகளையும் பாதித்துள்ளது. இதில் பெர்சிஸ்டன்ட் சிஸ்டம்ஸ் 3.86%, கோஃபோர்ஜ் 2.78%, எல்டிஐமைண்ட்ட்ரீ 4.43% மற்றும் எம்பாசிஸ் 5.14% சரிந்தன.
இந்தத் தீவிர சரிவு பல முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்பப் பங்குகளையும் பல வருடங்களில் இல்லாத குறைந்த நிலைக்குத் தள்ளியுள்ளது.
இந்த தகவல் தொழில்நுட்பப் பங்குகளில் ஏற்பட்ட சரிவு, பரந்த சந்தையைக் கீழிறக்கியதுடன், காலை நேர வர்த்தகத்தின்போது முக்கியக் குறியீடுகளும் சரிவைச் சந்தித்துள்ளன.