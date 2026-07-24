பாலியல் குற்றச்சாட்டு: சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்ற தலைமை வழக்கறிஞர் பதவிநீக்கம்!

சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் (ICC) தலைமை வழக்கறிஞர் மீதான பாலியல் முறைகேடு புகார்கள் எழுந்து ஏறக்குறைய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, அவரை பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வாக்களித்ததாக இரண்டு தூதர்கள் 'அசோசியேட்டட் பிரஸ்' (AP) செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தனர்.
பிரிட்டிஷ் வழக்கறிஞரான கரீம் கான், ஒரு பெண் உதவியாளரிடம் பாலியல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார்; இது குறித்த செய்திகளை AP தொடர்ச்சியாக வெளியிட்டிருந்தது. இந்த குற்றச்சாட்டுகளை கான் உறுதியாக மறுத்து வந்துள்ளார்.
ICC-யின் 125 உறுப்பு நாடுகளின் பெரும்பான்மையான ஆதரவுடன் கான் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்; ஒரு தலைமை வழக்கறிஞர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.
நீதிமன்றத்தின் மேற்பார்வை அமைப்பின் நிர்வாக குழு வெளியிட்ட அறிக்கையில் கான் "தீவிரமான முறைகேட்டில்" ஈடுபட்டது கண்டறியப்பட்டதை தொடர்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற வாக்கெடுப்புக்கு முன்னதாகவே, ஜூன் மாதத்தில் அவர் தற்காலிகமாக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தார்.
AP பார்த்த ஆவணங்களின்படி, கான் அந்த பெண்ணுடன் பாலியல் உறவில் ஈடுபட்டதாகவும், அவர் தனது குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்வதை தடுக்க முயன்றதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. இந்த கண்டுபிடிப்புகளை கான் மறுக்கிறார்.
மனிதகுலத்திற்கு எதிரான மிக மோசமான குற்றங்களுக்கு பொறுப்பானவர்களை தண்டிப்பதற்காக நிறுவப்பட்ட ICC-யை "கலைக்க" அமெரிக்கா மேற்கொள்ளும் பிரச்சாரம் உள்ளிட்ட பெரும் சவால்களை நீதிமன்றம் எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், இந்த நீண்ட மற்றும் சிக்கலான செயல்முறை மனித உரிமை ஆர்வலர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் உறுப்பு நாடுகளுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடுகளை உருவாக்கியுள்ளது.
கடந்த வாரம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "அமெரிக்காவின் இறையாண்மைக்கு சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் விடுத்துள்ள அச்சுறுத்தலை ஒழிப்பதற்கான விரிவான பிரச்சாரத்தை" அமெரிக்கா தொடங்கவுள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ தெரிவித்தார்.
உறுப்பு நாடுகள் இந்த அமைப்பிலிருந்து விலகவும், நீதிமன்றத்துடன் இணைந்து செயல்படும் அமைப்புகள் மீது தடைகளை விதிக்கவும், நீதிமன்ற ஊழியர்கள் அமெரிக்காவிற்குள் பயணம் செய்வதை தடை செய்யவும் அழுத்தம் கொடுக்கப்போவதாக ரூபியோ கூறினார். "அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு குடையின் கீழ் பலன் பெறும்" நாடுகள், அமெரிக்க குடிமக்கள் மீதான நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பை நிராகரிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படும்.