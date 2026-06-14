நடுவானில் மோதிக் கொண்ட ஹெலிகாப்டர்கள்... 6 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழப்பு

மேற்கு ரியோ டி ஜெனிரோவில் நடுவானில் இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் மோதிக்கொண்டதில் ஆறு பேர் உயிரிழந்ததாக பிரேசிலிய தீயணைப்பு வீரர்கள் தெரிவித்தனர்.
"ஹெலிகாப்டர்கள் நடுவானில் மோதிக்கொண்டு மின்சார கார் விற்பனையகத்தின் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் விழுந்து நொறுங்கியதில், குறைந்தது 20 வாகனங்கள் தீப்பிடித்து எரிந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன," என அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது.
குறைந்தது ஆறு பேர் உயிரிழந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது; அவர்கள் அனைவரும் விபத்தில் சிக்கிய விமானத்தின் பணியாளர்கள் ஆவர்.
உள்ளூர் ஊடகங்களில் வெளியான சம்பவ இடத்தின் படங்களில், பல கார்கள் தீப்பிடித்து எரிந்துகொண்டிருந்த கார் விற்பனையகத்திலிருந்து அடர்த்தியான கருப்புப் புகை எழுவதும், அங்கிருந்து அடர்த்தியான கருப்புப் புகை மேகம் சூழ்வதும் காணப்பட்டன.
உலகின் ஐந்தாவது பெரிய நாடான பிரேசிலில் சிறிய விமான விபத்துகள் சாதாரணமாக நிகழ்கின்றன.
கடந்த மாதம் தென்கிழக்கு நகரமான பெலோ ஹொரிசோன்டேவில் ஒரு சிறிய விமானம் கட்டிடத்தின் பக்கவாட்டில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், விமானி மற்றும் துணை விமானி உயிரிழந்தனர்.