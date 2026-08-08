யூட்டாவில் காட்டுத்தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்து

அமெரிக்காவின் யூட்டாவில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயை அணைக்க உதவிய கனரக ஹெலிகாப்டர் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதாக ஃபெடரல் ஏவியேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் (FAA) தெரிவித்துள்ளது. இந்த விபத்தில் ஹெலிகாப்டரில் இருந்த இருவரின் உடல்நிலை குறித்து எந்தத் தகவலும் இல்லை.
ஜூலை 27-ஆம் தேதியன்று மின்னலால் மத்திய யூட்டாவில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஏழு ஹெலிகாப்டர்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.
யூட்டாவின் ரிச்ஃபீல்டில் சிகோர்ஸ்கி S64 ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானதை ஃபெடரல் ஏவியேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் உறுதிப்படுத்தியது.
விபத்து குறித்த கேள்விகளுக்கு செவியர் கவுண்டி ஷெரிஃப் உடனடியாக பதிலளிக்கவில்லை. மேலும், FAA மற்றும் காட்டுத்தீ அதிகாரிகளிடம், ஹெலிகாப்டரில் இருந்த இருவரின் உடல்நிலை குறித்த தகவல்கள் இல்லை.
தேசிய போக்குவரத்து பாதுகாப்பு வாரியமும் (NTSB) FAA-வும் இந்த விபத்து குறித்து விசாரிக்கும். ஆனால், அருகிலேயே காட்டுத்தீ எரிந்து கொண்டிருந்தால், அவர்களால் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு பாதுகாப்பாக சென்றடைய முடியாமல் போகலாம்.
வெள்ளிக்கிழமை நிலவரப்படி, தீ 165 சதுர மைல்கள் (427 சதுர கிலோமீட்டர்கள்) பரப்பளவிற்கு பரவி இருந்ததுடன், 19 சதவீதம் கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தது. விபத்துக்குள்ளான ஹெலிகாப்டர், தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஏழு ஹெலிகாப்டர்களில் ஒன்றாகும்.
நிலையற்ற காற்று, வறண்ட எரிபொருட்கள் மற்றும் கடும் வெப்பநிலை நிலவக்கூடும் என்றும், அத்துடன் வறண்ட இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் மின்னல் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாகவும் மீட்புக் குழுவினருக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. 'ரெட் ஃபிளாக்' எச்சரிக்கைகள் நடைமுறையில் இருந்தன.
ஹெலிகாப்டர் விபத்து குறித்து செவியர் கவுண்டி ஷெரிஃப் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் விபத்து நடந்த பகுதிக்குள் எப்போது செல்ல முடியும் என்பதை பொர்க்க வேண்டும். இது தொடர்பான விசாரணை நடத்தப்படும். தேசிய போக்குவரத்து பாதுகாப்பு ஆணையம் இது குறித்த விசாரணையை நடத்தும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.