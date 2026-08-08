உலகம்

காங்கோவில் கட்டுக்கடங்காமல் பரவும் எபோலா: உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை! ஓர் சிறப்புப் பார்வை

பண்டாபுக்யோ வைரஸுக்கு இதுவரை அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளோ, உறுதியான சிகிச்சைகளோ இல்லை.
DR Congo Ebola
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காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசில் (DR Congo) பரவி வரும் எபோலா நோய்த்தொற்று, வரலாற்றிலேயே மிகவும் அதிவேகமாகப் பரவும் தொற்றாக உருவெடுத்துள்ளது. மே மாதத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட இந்தத் தொற்று, ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகளையும் 1,850-க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகளையும் கடந்துள்ளது. முந்தைய எபோலா பரவல்களை விட இது மிக வேகமாகப் பரவுவதற்கான முக்கியக் காரணங்கள் கீழே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

வைரஸின் அபூர்வ வகை மற்றும் தடுப்பூசி இன்மை

வழக்கமாக பரவும் 'ஜாயர்' வகை எபோலா வைரஸைக் காட்டிலும் இந்த பரவலுக்கு 'பண்டாபுக்யோ' எனும் அபூர்வ வகை வைரஸே காரணமாகும். ஜாயர் வகை வைரஸுக்கு தடுப்பூசிகளும் சிகிச்சைகளும் பயன்பாட்டில் உள்ளன. ஆனால், பண்டாபுக்யோ வைரஸுக்கு இதுவரை அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளோ, உறுதியான சிகிச்சைகளோ இல்லை.

மாதக்கணக்கில் பரவிய தொற்று

இந்த நோய் மே மாதத்தில் முறைப்படி அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பே, ஜனவரி மாதத்திலிருந்தே மகாங்வாலு பகுதியில் பரவத் தொடங்கியதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆரம்பகட்ட பாதிப்புகள் 'பெரிட்டோனிடிஸ்' எனக் தவறாகக் கணிக்கப்பட்டதாலும், தவறான வைரஸ் சோதனை கருவிகளைப் பயன்படுத்தியதாலும் நோய் பரவலை ஆரம்பத்திலேயே கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனது.

கண்காணிப்பு அமைப்புகளின் முடக்கம்

புதிய நோயாளிகளில் சுமார் 80% பேர் ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்ட தொடர்புகளுக்கு வெளியே இருந்து வருவதால், வைரஸ் சமூகத்தில் தீவிரமாகப் பரவியுள்ளது. நோயாளிகளின் தொடர்பைக் கண்டறியும் சுகாதாரக் குழுவினர் போதிய வசதிகள் இல்லாமல் திணறி வருகின்றனர்.

நிதி பற்றாக்குறை

* உலக சுகாதார அமைப்பிற்கு (WHO) தேவையான நிதியில் பாதிகூட இன்னும் கிடைக்கவில்லை.

* அமெரிக்க உதவி நிறுவனமான USAID உட்பட சர்வதேச அமைப்புகளின் நிதி வெட்டுக்களால், கண்காணிப்பு மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்களின் ஊதியம் பாதிக்கப்பட்டு பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

உள்நாட்டுப் போர்

* காங்கோவின் கிழக்குப் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாகத் தொடரும் ஆயுதமேந்திய ராணுவ மோதல்கள் மற்றும் வன்முறைகள் காரணமாக, மருத்துவக் குழுக்கள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்வதில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.

* மருத்துவமனைகள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்களும், மக்கள் மத்தியில் மருத்துவ அமைப்புகள் மீது உள்ள நம்பிக்கையின்மையும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளைப் பாதிக்கின்றன.

மக்களின் இடப்பெயர்வு

* இட்டூரி மாகாணம் வர்த்தக பாதையில் அமைந்திருப்பதாலும், அகதிகள் முகாம்களில் மக்கள் அடர்த்தியாக வாழ்வதாலும் வைரஸ் எளிதில் பரவுகிறது.

* பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றாத உள்ளூர் இறுதிச்சடங்கு முறைகளும் நோய் பரவலை மேலும் அதிகரித்துள்ளன.

காங்கோவில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த தீவிர சூழ்நிலை, உலக நாடுகளுக்கு ஒரு முக்கிய பொது சுகாதார எச்சரிக்கையாக மாறியுள்ளது.

காங்கோ
Ebola
DR Congo
எபோலா
Bandapukyo virus
பண்டாபுக்யோ வைரஸ்
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