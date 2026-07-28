சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் இடிந்து விழுந்த அடுக்குமாடி கட்டிடம் - பலர் சிக்கியருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல்!

தென்மேற்கு ஜப்பானை இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் உலுக்கியது. இதனால் கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தன, தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டன மற்றும் பரவலான சேதங்கள் உண்டாயின. மேலும், ஒரு வணிக வளாகத்திற்குள் டஜன் கணக்கானோர் சிக்கியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.
இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியவர்களை மீட்க மீட்புக் குழுவினர் விரைந்த நிலையில், ஒருவர் உயிரிழந்தார், மேலும் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (JMA) கூற்றுப்படி, 7.1 ரிக்டர் அளவிலான இந்த நிலநடுக்கம் தாக்கிய கியூஷு தீவில் உள்ள குமாமோட்டோ பகுதியில் இதன் தாக்கம் மிகவும் வலுவாக உணரப்பட்டது. ஜப்பானின் ஷிண்டோ நில அதிர்வு அளவுகோலில் இந்த நிலநடுக்கம் அதிகபட்சமாக 7 என்ற அளவை பதிவு செய்தது. இருப்பினும், அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் இந்த நிலநடுக்கத்தை 6.8 ரிக்டர் என அளவிட்டுள்ளது.
நிலநடுக்கத்தல் வணிக வளாகத்தின் தளம் இடிந்து விழுந்தது, தொழிலாளர்களை காணவில்லை. காஷிமா நகரில் உள்ள ஒரு வணிக வளாகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் ஒன்றாகும்; அங்கு நிலநடுக்கத்தின் போது இரண்டாவது மாடி இடிந்து விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கட்டிடத்திற்குள் "பலர்" சிக்கியிருப்பதாக அதிகாரிகள் ஆரம்பத்தில் தெரிவித்தனர். பின்னர், கட்டிடம் இடிந்து விழுந்ததில் "குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையிலானோர்" உயிரிழந்திருக்கலாம் என அஞ்சப்படுவதாக தனியார் ஒளிபரப்பு நிறுவனமான டி.பி.எஸ். செய்தி வெளியிட்டது.
காவல்துறை வட்டாரங்களை மேற்கோள் காட்டி, 20 முதல் 30 ஊழியர்கள் இன்னும் காணவில்லை என்று பொது ஒளிபரப்பு நிறுவனமான என்.எச்.கே. தெரிவித்துள்ளது. தேடுதல் பணிகள் தொடர்ந்த நிலையில், வணிக வளாகத்திற்கு வெளியே மீட்புக் குழுக்களும் அவசரகால வாகனங்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.
வணிக வளாகத்திற்குள் எந்த உயிரிழப்புகளையும் உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை என்று காவல்துறை AFP-யிடம் தெரிவித்தது. நான்கு பேர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும், அவர்கள் அனைவரும் சுயநினைவுடன் இருந்ததாகவும் கியோடோ நியூஸ் செய்தி வெளியிட்டது.
நிலநடுக்க பாதிப்பு வணிக வளாகத்தையும் தாண்டி பரவியது. யட்சுஷிரோ நகரில், நிலநடுக்கத்தின் போது ஒரு தொழிற்சாலையின் சிம்னியின் மேற்பகுதி இடிந்து விழுந்ததில், பல தொழிலாளர்கள் காணாமல் போனதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. மற்றொரு இடத்தில், வீடு இடிந்து விழுந்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்ததாக கியோடோ நியூஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
குமாமோட்டோ முழுவதிலும் இருந்து வந்த தொலைக்காட்சி காட்சிகளில், பல இடங்களில் தீ எரிவதும், பாலங்கள் சேதமடைந்திருப்பதும், ஒரு சரக்கு ரயில் தடம் மாறியிருப்பதும், வீடுகள் அபாயகரமாகச் சாய்ந்திருப்பதும் காணப்பட்டதால், மேலும் இடிபாடுகள் ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சம் எழுந்தது.