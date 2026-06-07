மைக்கை தரையில் வீசியெறிந்து நேர்காணலில் இருந்து பாதியில் வெளியேறிய அதிபர் டிரம்ப்

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், என்.பி.சி. தொகுப்பாளர் கிறிஸ்டன் வெல்கரை நேர்மையற்றவர், முட்டாள் என்று கூறிவிட்டு, தேசிய அளவில் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட ஒரு நேர்காணலில் இருந்து வெளியேறிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
கலிபோர்னியாவில் தேர்தல்களில் முறைகேடு நடந்ததாகத் தான் கூறிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதாரம் வழங்குமாறு தொகுப்பாளர் மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்தியதால், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் என்.பி.சி.இன் 'மீட் தி பிரஸ்' நிகழ்ச்சிக்கான நேர்காணலை பாதியில் முடித்துக்கொண்டார்.
கலிபோர்னியாவின் மெதுவான வாக்கு எண்ணிக்கை செயல்முறையைக் குறிப்பிடுகையில், டிரம்ப், “நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டன, ஆனால் அவர்கள் முடிவுகளை வெளியிடுவதற்கு அருகில்கூட இல்லை” என்று கூறியபோது இது தொடங்கியது.
நீட்டிக்கப்பட்ட வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது கலிபோர்னியா தனது வாக்குகளை எண்ணும் ஒரு சாதாரண முறைதான் என்று வெல்கர் சுட்டிக்காட்டியபோது, டிரம்ப், "அவர்கள் ஏன் அப்படி செய்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏனென்றால் அவர்கள் தேர்தலில் மோசடி செய்கிறார்கள்," என்று பதிலளித்தார்.
தனது கூற்றுகளை ஆதரிக்க ஏதேனும் ஆதாரம் உள்ளதா என்று வெல்கர் ட்ரம்பிடம் நேரடியாக கேட்டார். அதற்கு அதிபர் டிரம்ப், "நான் பார்த்தாலே போதும்," என்று பதில் அளித்ததோடு, தாம் மக்கள் சொல்வதை கேட்பதாகவும் கூறினார்.
அமெரிக்காவில் தேர்தல் முறைகேடுகள் நடந்ததற்கான "எந்த ஆதாரமும் இல்லை" என்று கூறி, வெல்கர் அவரை மீண்டும் வற்புறுத்தினார், ஆனால் டிரம்ப் எந்த ஆதாரத்தையும் முன்வைக்கவில்லை. மாறாக, தேர்தல் நாள் முடிந்து ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகும் வாக்குகளை எண்ணுவது பொருத்தமானதா என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
இந்தச் செயல்முறை மெதுவாக இருப்பதாக வெல்கர் குறிப்பிட்டாலும், கலிபோர்னியா அதிகாரிகள் அதை விரைவுபடுத்தப் பணியாற்றி வருவதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார். வெல்கர் மற்றும் அவரது ஊடக சகாக்களுடன் சேர்ந்து, கலிபோர்னியாவின் தேர்தல் அதிகாரிகளும் “மோசமானவர்கள்” என்று ஜனாதிபதி பின்னர் கூறினார்.
உரையாடலை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தும் முயற்சியில், வெல்கர், “நியாயமாகச் சொல்வதானால், நான் நேர்மையற்றவன் அல்ல,” என்று பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அதிபர் டிரம்ப், “நீங்கள் ஒன்று நேர்மையற்றவர் அல்லது முட்டாள். இந்த கேவலமான செயலால் நீங்கள் அவர்களின் வலையில் சரியாக சிக்கிக்கொள்கிறீர்கள். இந்தத் தேர்தல்களில் முறைகேடு நடக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். உங்கள் ஊடக நிறுவனத்திற்கும் அது தெரியும்.
ஏ.பி.சி., சி.பி.எஸ். மற்றும் சி.என்.என். ஆகியவையும் அப்படித்தான். நீங்கள் ஒருதலைப்பட்சமான, நேர்மையற்ற தொலைக்காட்சி நிறுவனம். மன்னிக்கவும். போதும் என்பதால் இதோடு நிறுத்திக்கொள்வோம். நன்றி, அன்பே. மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்," என்று கூறிய அதிபர், தனது மைக்கை எடுத்துத் தரையில் வீசினார்.
பத்திரிகையாளர்களைக் கடுமையாக விமர்சிப்பது டிரம்புக்கு இது முதல் முறையல்ல. என்.பி.சி. நேர்காணலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஒரு தனி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில், அதிபர் சி.என்.என். செய்தியாளர் கெய்ட்லன் காலின்ஸை குறிப்பிட்டு, சி.என்.என்.-ஐ "மிகவும் ஊழல் நிறைந்த அமைப்பு" என்று அழைத்தார்.