ஹிட்லர் பிறந்த வீட்டை போலீஸ் நிலையமாக மாற்றிய ஆஸ்திரிய அரசு

ஆஸ்திரியாவில் புதிய நாசி ஆதரவாளர்கள் ஹிட்லரின் வீட்டை வழிபாட்டு தலமாகவோ, புனித தலமாகவோ மாற்றுவதை தவிர்க்கும் நோக்கத்தில் ஆஸ்திரியா அரசு இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.
1889-ம் ஆண்டில் ஹிட்லர் பிறந்த இந்த பாரம்பரிய கட்டிடம் தனியார் வசம் இருந்தது. பின்னர் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தொண்டு நிறுவனத்தின் பயன்பாட்டில் இருந்த இந்த வீட்டை 2017-ல் ஆஸ்திரிய அரசு தனது வசமாக்கியது.
ஹிட்லர் 1889-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி இந்த வீட்டில் பிறந்தார். சில வாரங்களுக்குப் பிறகு அவரது குடும்பத்தினர் அங்கிருந்து குடிபெயர்ந்தனர்.