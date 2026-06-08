உலகம்

ஆசிய சந்தை வர்த்தகம் சரிவு: தென் கொரியாவின் கோஸ்பி 9% இழப்பு

தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த இழப்புகளால் உலகளாவிய விற்பனை சரிவு ஏற்பட்டது.
ஆசிய சந்தை வர்த்தகம் சரிவு: தென் கொரியாவின் கோஸ்பி 9% இழப்பு
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ஈரான் இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணைகளை வீசிய நிலையில், போர் நிறுத்தம் மீறப்பட்டதாலும் தொழில்நுட்ப பங்கு விற்பனை தொடர்ந்து அதிகரித்த நிலையில், ஆசியா-பசிபிக் சந்தைகள் சரியாத் தொடங்கின.

தென் கொரியாவின் முக்கிய குறியீடான கோஸ்பி கிட்டத்தட்ட 9 சதவீதம் சரிந்துள்ளது. வர்தகத்தை உடனடியாக நிறுத்த சர்க்யூட் பிரேக்கரைத் தூண்டியுள்ளதால் தென் கொரியாவின் பங்குகள் இழப்புக்கு தள்ளப்பட்டன.

இத்துடன் ஜப்பானின் நிக்கெய் 225 குறியீடு 3.4% சரிந்தது. மேலும் இன்றைய வர்த்தக நிலையில் ஆஸ்திரேலிய சந்தைகள் மூடப்பட்டன.

ஹாங்காங் ஹேங் செங் குறியீடு எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முடிவில் இருந்த 24,961.95 புள்ளிகளை விடக் தற்போது 24,544 ஆக குறைந்துள்ளது.

மேலும் அமெரிக்க சந்தைகளில், டவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரியுடன் தொடர்புடைய எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் 0.2 சதவீதம் சரிந்துள்ளது . எஸ்&பி 500 மற்றும் நாஸ்டாக் 100 எதிர்கால ஒப்பந்தங்களும் தலா 0.2 சதவீதம் சரிந்தன.

தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த இழப்புகளால் இந்த விற்பனை சரிவு உலகளாவிய குறியீடுகள் அனைத்திலும் ஏற்பட்டது.

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