எனக்கு பணவீக்கம் பிடிக்கும்... பிரஸ் மீட்டில் டிரம்ப் சொன்ன தகவல்

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், ஈரானுடனான போரின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான எரிசக்தி விலை உயர்வின் பின்னணியில், மே மாதத்தில் நுகர்வோர் பணவீக்கம் கடந்த மூன்றாண்டுகளில் இல்லாத புதிய உச்சத்தை எட்டியது குறித்த கவலைகளை புறக்கணித்தார்.
"எண்கள் அருமையாக இருந்தன... பணவீக்கத்தை நான் விரும்புகிறேன்," என்று டிரம்ப் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். நவம்பரில் நடக்கவிருக்கும் இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸின் கட்டுப்பாட்டைக் கைப்பற்றுவதற்கான தங்கள் பிரச்சாரத்தின் முக்கிய அம்சமாக விலை உயர்வை ஆக்கியுள்ள ஜனநாயகக் கட்சியினர், இந்தக் கருத்தைப் பற்றிக்கொண்டனர்.
நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு ஆண்டுக்கு ஆண்டு 4.2 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இது முந்தைய மாதத்தின் 3.8 சதவீத உயர்வை விட அதிகம் மற்றும் ஏப்ரல் 2023-க்குப் பிறகு பதிவான மிக உயர்ந்த அளவாகும்.
குடியரசு கட்சியை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் சபை தலைவர் மைக் ஜான்சன் பின்னர், அதிபரின் கருத்துக்கள் சூழலில் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டதாக வாதிட்டார். ஆனால், செனட் சபையின் ஜனநாயக கட்சி சிறுபான்மை தலைவர் சக் ஷுமர், அவை அமெரிக்கக் குடும்பங்கள் எதிர்கொள்ளும் நிதி போராட்டங்கள் மீதான டிரம்பின் வெறுப்பை வெளிப்படுத்துவதாக கூறினார்.
"டிரம்ப் உண்மையிலேயே, 'நான் பணவீக்கத்தை விரும்புகிறேன்' என்று கேமராவின் முன்னால், அமெரிக்கா முழுவதும் கேட்கும்படி கூறினார். உங்கள் மீதான அவரது அவமதிப்புக்கு எல்லையே இல்லை," என்று ஷூமர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டார்.