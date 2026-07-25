உக்ரைன் மீது நடத்தப்பட்ட ரஷ்ய ஏவுகணை தாக்குதலில் 10 பேர் உயிரிழப்பு, 100 பேர் படுகாயம்

உக்ரைனின் கீவ் பிராந்தியத்தில் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) நடத்தப்பட்ட ரஷ்ய ஏவுகணை தாக்குதலில் 10 பேர் கொல்லப்பட்டனர், மேலும் சுமார் 100 பேர் காயமடைந்தனர். இத்தாக்குதல் ஒரு பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த நிகழ்வு நடைபெற்ற இடத்தில் நிகழ்ந்தது; இந்த நிகழ்வு நடத்தப்பட்டிருக்கவே கூடாது என்று அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி கூறினார்.
தலைநகருக்கு வடக்கே அமைந்துள்ள அந்த இடத்தில் மீட்பு பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டதாக உக்ரைனின் அவசர சேவைகள் துறை தெரிவித்துள்ளது. அவசர சேவைகள் துறையால் இணையத்தில் வெளியிடப்பட்ட படங்களில், பல வீடுகளுக்கு அருகிலுள்ள அந்த இடத்தில் இடிபாடுகளை மீட்பு குழுவினர் அகற்றுவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தன.
"நிச்சயமாக, இந்த தாக்குதலுக்கு காரணம் ரஷ்ய ஏவுகணைகள்தான்; இது ரஷ்யாவின் பயங்கரவாதத்தை தவிர வேறில்லை. எனினும், இத்தகைய போர்க்காலச் சூழலில், இது போன்ற ஒரு எதிரியை எதிர்கொள்ளும்போது, மக்கள் பெருமளவில் கூடும் ஆயுதக் கண்காட்சிகளை - குறிப்பாக குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு அருகில் - நடத்துவது முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று நாங்கள் ஆயிரம் முறை கூறியிருக்கிறோம்," என்று ஜெலென்ஸ்கி தனது இரவு நேர காணொளி உரையில் கூறினார்.
ட்ரோன் (ஆளில்லா விமானம்) தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த நிகழ்வு, தலைநகரின் புறநகர் பகுதியில் இருந்து சிறிது தூரத்தில் உள்ள ஒரு இடத்தில் நடைபெற்றது.
இராணுவத்தின் பொதுப் பணியாளர் பிரிவின் செய்தி தொடர்பாளர் ஒருவர் கூறுகையில், இந்த நிகழ்வு தங்கள் அதிகார வரம்பிற்கு உட்படாத இடத்தில் நடைபெற்றதாக குறிப்பிட்டார். அதேவேளையில், இது போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு "அதிகபட்ச பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்" தேவை என்றும் அவர் கூறினார்.
கீவ் பிராந்தியத்தின் பொறுப்பு ஆளுநரான ருஸ்லான் ஒலினிக், அப்பிராந்தியத்தில் இன்று (சனிக்கிழமை) துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என்று அறிவித்தார்.
உக்ரைனின் பாதுகாப்பு துறை கவுன்சில் வெளியிட்ட தகவலின்படி, உக்ரைனின் பாதுகாப்பு துறைப் பிரதிநிதிகள் கூடியிருந்த இடத்தில் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. தாங்கள் இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்யவில்லை என்றும் அக்குழு கூறியது.
உக்ரைனின் ட்ரோன் நிறுவனமான 'ஃபர்ஸ்ட் காண்டாக்ட்'-இன் நிறுவனர் வலேரி போரோவிக், உக்ரைனிய ஊடகங்களிடம் பேசுகையில், பாதுகாப்புத் துறை கண்காட்சி நடைபெற்று கொண்டிருந்த பயிற்சி மைதானத்தின் மீது ஏவுகணை தாக்கியதாகத் தெரிவித்தார்.
உக்ரைனின் தலைமை அரசு வழக்கறிஞர் ருஸ்லான் கிராவ்சென்கோ கூறுகையில், இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து நடத்தியதில் அதிகாரப்பூர்வ கடமைகளைச் சரியாகச் செய்யத் தவறியிருக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் குற்றவியல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், கிழக்கு உக்ரைனில் உள்ள ஸ்லோவியன்ஸ்க் (Sloviansk) நகரில் ரஷ்யாவின் வான்வழி குண்டுவீச்சுத் தாக்குதலில் ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் ஒன்பது பேர் காயமடைந்தனர் என்று பிராந்திய ஆளுநர் வாடிம் ஃபிலாஷ்கின் வெள்ளிக்கிழமையன்று தெரிவித்தார்.