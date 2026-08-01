இடைதேர்தலுக்கான தடையை நீக்கக் கோரி சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் மனு!

தமிழகத்தில் விராலிமலை மற்றும் கரூர் உள்ளிட்ட 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கக் கோரி, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவசர மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளை எதிர்த்துத் தொடரப்பட்ட பல்வேறு தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள காரணத்தினால், தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, பெருந்துறை மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கக் கூடாது என கடந்த ஜூலை 10 ஆம் தேதி நீதிமன்றம் தடை விதித்திருந்தது.
தற்போது இந்தத் தடையை நீக்கக் கோரி மனுத் தாக்கல் செய்துள்ள முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தனது மனுவில், "இந்தத் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தால், அதனால் எந்தவொரு சிக்கலான சூழ்நிலையும் எழ வாய்ப்பில்லை" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதேபோல் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "தேர்தல் வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கிறது என்ற ஒரே காரணத்துக்காக, மக்கள் பிரதிநிதிகள் (சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்) இல்லாமல் தொகுதி மக்கள் நீண்ட நாட்கள் பாதிக்கப்படக் கூடாது" என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாததால் தொகுதிப் பணிகள் தொய்வடைந்துள்ளதாகக் கூறி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மனுக்கள் விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.
நீதிமன்றம் இந்தத் தடையை நீக்கி இடைத்தேர்தலுக்கு வழிவகுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் தற்போதே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.