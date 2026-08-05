தமிழக செய்திகள்

திருநர்களின் பாதுகாப்பிற்கும் சுயதொழிலுக்கும் முக்கியத்துவம்: ரூ.50,000 மானியக் கடன் அறிவிப்பு!

5 முக்கிய மாவட்டங்களில் 'அரண்' காப்பகங்கள்-தங்குமிடங்கள் புதிதாக அமைக்கப்படும்.
Marie wilson
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தமிழக சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள 2026-2027ஆம் நிதியாண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்டத்தில் (பட்ஜெட்), திருநர்களின் வாழ்வாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் முக்கிய சமூக நல அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

5 மாவட்டங்களில் 'அரண்' தங்குமிடங்கள்:

திருநர்களுக்கு பாதுகாப்பான தங்குமிடம், உணவு, உளவியல் ஆலோசனை மற்றும் சட்ட உதவிகள் வழங்கும் வகையில் மேலும் 5 முக்கிய மாவட்டங்களில் 'அரண்' காப்பகங்கள்/தங்குமிடங்கள் புதிதாக அமைக்கப்படும்.

ரூ.50,000 வரை மானியத்துடன் கடன்:

திருநர்களின் தொழில்முனைவை ஊக்குவிக்கவும், அவர்களின் சுயமரியாதையுடனான வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தவும் வங்கிகள் மூலம் தொழில் தொடங்க ரூ.50,000 வரை மானியத்துடன் கூடிய கடன் உதவி வழங்கப்படும்.

திறன் பயிற்சி:

சுயதொழில் தொடங்க விரும்பும் திருநர்களுக்கு சிறப்புத் தொழிற்பயிற்சிகளும், தொழில்முனைவோர் பயிற்சிகளும் அரசு சார்பில் வழங்கப்படும்.அசமூகத்தில் திருநர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாத்து, அவர்களை முதன்மைச் சமூகத்துடன் ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில் இந்த அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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