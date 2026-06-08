தமிழக செய்திகள்

குற்றால அருவிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை

நேற்று காலையில் நீர்வரத்து சீரானதால் ஐந்தருவியில் அனைத்து கிளைகளிலும் தண்ணீர் கொட்டியது.
குற்றால அருவிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை
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தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் தென்காசி மாவட்டத்தையொட்டி உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து சாரல் மழை பெய்து வருகிறது.

இதனால் குற்றாலத்தில் உள்ள ஐந்தருவி, பழைய குற்றாலம், புலியருவி உள்ளிட்ட அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டி வருகிறது. தொடர் மழையால் நேற்று முன்தினம் இரவு ஐந்தருவியில் நீர்வரத்து திடீரென அதிகரித்தது.

இதனால் அங்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டு இருந்தது. நேற்று காலையில் நீர்வரத்து சீரானதால் ஐந்தருவியில் அனைத்து கிளைகளிலும் தண்ணீர் கொட்டியது. இதனால் அங்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதேபோல் பழைய குற்றாலம், சிற்றருவி, புலியருவி உள்ளிட்ட அருவிகளிலும் குளித்து மகிழ்ந்தனர்.

குளிக்க தடை

நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால் அதிகாலை முதல் குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலாப் பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதியது. தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகள் மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் இருந்தும் அதிகளவில் வந்திருந்தனர்.

அவர்கள் ஐந்தருவி, பழைய குற்றாலம், புலியருவி ஆகியவற்றில் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்தனர். இரவில் மலைப்பகுதியில் மீண்டும் பலத்த மழை பெய்ய தொடங்கியதால் குற்றாலம் அருவிகளுக்கு படிப்படியாக நீர்வரத்து மேலும் அதிகரித்தது. இதனால் பாதுகாப்பு கருதி ஐந்தருவி, பழைய குற்றாலம் அருவிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது.

போலீஸ் கண்காணிப்பு

இந்த அருவிகளுக்கு செல்லும் முக்கிய வழிப்பாதை முழுமையாக மூடப்பட்டு, சுற்றுலாப் பயணிகள் யாரும் உள்ளே செல்லாதவாறு வனத்துறையினர் மற்றும் போலீசாரின் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதனால் ஏமாற்றமடைந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் புலியருவிக்கு சென்று குளித்தனர். மெயின் அருவியில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் அங்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அங்கு நடைபெற்று வரும் கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று சுற்றுலாப் பயணிகள், வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்து உள்ளனர்.

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Maalai Malar
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