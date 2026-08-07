Tamil News Live: இன்றைய முக்கியச் செய்திகள்- 7 ஆகஸ்ட் 2026...

மூன்று நாட்கள் பாராளுமன்ற இரு அவைகளிலும் உறுப்பினர்கள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்: காங்கிரஸ் கொறடா உத்தரவு
* சர்ச்சைக்குரிய வெளிநாட்டுப் பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) திருத்த மசோதா 2026 (FCRA Bill) அடுத்த வாரம் தாக்கல் செய்யப்படலாம் என வாய்ப்பு
* அதேபோல் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்படவும் வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிகிறது.
எடப்பாடி பழனிசாமி பேசும்போது நேரலை துண்டிக்கப்பட்டதா?: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
* அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் முதல்வருமான எடப்பாடி பழனிசாமி பேசும்போது நேரலை துண்டிக்கப்பட்டது எனக் குற்றம்சாட்டின்னார்.
* ஒரு நொடி கூட நேரலையில் துண்டிக்கப்படவில்லை. நேரலையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. உங்களுடைய சிரித்த முகத்தை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்- ராஜ்மோகன்
பொதுவெளியில் ஆபாசமாகப் பேசிய மார்க்கண்டேயனை கட்சித் தலைமை கண்டித்திருக்க வேண்டும்.
பொதுவெளியில் மார்க்கண்டேயன் பேசியது மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அவரிடம் விளக்கம் கேட்டு உரிமை மீறல் குழுவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.
திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அமைச்சர்கள் கடிதம் மூலம் கோரிக்கை
திமுகவின் திட்டங்கள் அனைத்தையும் தவெக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
பனை மேம்பாட்டு இயக்கம் பனை பாதுகாப்பு இயக்கமாக மாறியுள்ளது.
பட்ஜெட்டில் பெயர் மாற்றம் மட்டும்தான் இருக்கிறது.
திமுக ஆட்சியில் 25000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி
பட்ஜெட்டில் தேடிப் பார்க்கிறேன், இருப்பது போல் இருக்கிறது, கண்ணுக்குப் புலப்படவில்லை.
கடன் வாங்கி வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லவில்லை, மக்கள் திட்டங்களுக்கு செலவிட்டுள்ளோம்.
திமுகவின் திட்டங்கள் அனைத்திலும் முக ஸ்டாலின் இருப்பார் - திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன்
விருகம்பாக்கம் பள்ளி அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடையை மூட வேண்டும் என பிரேமலதா கோரிக்கை.
மேகதாது, காவிரி விவகாரத்தில் இரு மாநில முதல்வர்கள் சந்தித்து பேசினால் என்ன?
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடகா செல்ல முதல்வர் விஜய் முடிவெடுத்தது சரிதான்.
டி.கே.சிவக்குமாரும், விஜயும் இருமாநிலத்தின் புதிய முதல்வர்கள், பேசினால் என்ன? ஏன் தடுக்கிறீர்கள்?
முதல்வர் கர்நாடகா செல்லும்போது அவமரியாதை ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது என்கிறார்கள், அப்படி நடக்க நாங்கள் விட மாட்டோம்.
முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஒரு தலைகுனிவு ஏற்பட்டால் தமிழக மக்கள் நாங்கள் சும்மா இருப்போமா?
விவசாயிகளுக்கு முழு கடன் தள்ளுபடி இல்லை என்பது ஏமாற்றமாக உள்ளது.
காவிரி நமது உரிமை, மேகதாதுவில் அணை கட்டக்கூடாது, இதற்காக நாம் ஒன்றிணைய வேண்டும் - பிரேமலதா
மழை பெய்ய தொடங்கிய நிலையில் திறந்தவெளியில் உள்ள நெல்மூட்டைகள் நனைந்து முளைக்கும் அபாயம் உள்ளது. மழை பெய்யும் காலம் என்பதால் நெல்லை சேமிக்க கிடங்குகள் அமைக்க வேண்டும். மழைநீரை சேமித்து தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
அனைத்துக்கட்சியினரையும் அழைத்து சென்று பிரதமரை சந்திக்க வேண்டும்.
நீருக்காக யாரிடமும் கையேந்தாத நிலைக்கு தமிழ்நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்று பிரேமலதா கூறினார்.
பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் தேமுதிக எம்எல்ஏ பிரேமலதா உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறுகையில்,
மக்கள் விரும்பும் திட்டங்கள் எந்த ஆட்சி வந்தாலும் தொடரப்பட வேண்டும் என்பதே தேமுதிகவின் நிலைப்பாடு.
திட்டங்களின் பெயர்களை மாற்றுங்கள் மாற்றாதீர்கள், ஆனால் திட்டங்கள் தொடரப்பட வேண்டும்.
மக்கள் வரிப்பணத்தில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் அவர்களுக்காக தொடரப்பட வேண்டும்.
விருத்தாச்சலத்தை மாவட்டமாக பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்த்தேன் என்று கூறினார்.
தவெக அளித்த வாக்குறுதிகளில் 4 வாக்குறுதிகள் மட்டும் நிறைவேற்றம் - கணேஷ்
இபிஎஸ் பேசியபோது நேரலை துண்டிக்கப்பட்டதாக அதிமுக குற்றம் சாட்டிய நிலையில், ஒரு நொடி கூட நேரலை துண்டிக்கப்படவில்லை என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம் அளித்தார்.
அவையில் இல்லாத அப்பா, மாமனார் என பேசுவதை அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்குமாறு கே.என்.நேரு சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை வைத்தார்.
தவறான உதாரணங்களை குறிப்பிட்டு பேசி இருக்கிறார் அமைச்சர் ஆதவ்.
அகில இந்திய அளவில் பாஜக, காங்கிரஸ் என எல்லோருமே கட்சிக்கு நன்கொடை வாங்குகிறார்கள்.
கட்சிக்கான நிதியை ஊழல் லஞ்சப்பணமாக கூறியதை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்குமாறு ஓபிஎஸ் சபாநாயகரிடம் வேண்டுகோள்
தொழிலதிபர் மார்ட்டின் ரூ.900 கோடி கொடுத்தது குறித்து பேரவையில் பேசுவது சரியாக இருக்காது.
தொழில் என்ற அடிப்படையில் முறையாக அரசிடம் அனுமதி பெற்று தான் திமுகவினர் மது ஆலை நடத்துகின்றனர்.
தேர்தல் நேரத்தில் அரசியல் இயக்கங்களுக்கு தொழிலதிபர்கள் நன்கொடை அளிப்பது இயல்பு.
ரூ.900 கோடி வாங்கியது உதயநிதியின் அப்பாவுக்கு நன்றாக தெரியும். அவர் இங்கு இல்லை. அவரிடம் கேட்க சொல்லுங்கள் - ஆதவ்
உதயநிதி
திமுக நிதி வாங்கியது தொடர்பாக அவரது மாமனாரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவும்.
லாட்டரி நிறுவனத்தில் விற்றது யார் என ஆதவின் மாமனாருக்கு தான் தெரியும், அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளட்டும் - அமைச்சர் உதயநிதி
லாட்டரி நிறுவனத்தில் ரூ.900 கோடி திமுகவினர் வாங்கியது குறித்து உதயநிதி சொல்வாரா? - அமைச்சர் ஆதவ்
திமுகவின் பொருளாளர் சாராய ஆலை நடத்துகிறாரா? இல்லையா?
திமுக லாட்டரி நிறுவனத்திடமிருந்து ரூ.900 கோடி வாங்கியதா? இல்லையா ? - ஆதவ் அர்ஜூனா
டாஸ்மாக் ஊழல் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை நீண்ட அறிக்கையை கொடுத்துள்ளது - அருண்ராஜ்
அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அறிவுரை சொல்ல தவறியது ஏன்?
ஆதாரமில்லாமல் ஊழல் என்று பேச கூடாது - எ.வ.வேலு
மதுவிலக்கை முதலில் கொண்டுவந்தது யார் என நன்றாக தெரியும், அதற்கு வக்காலத்து வாங்காதீர் - செங்கோட்டையன்
வருடத்தில் எத்தனை கடைகளை குறைக்க போகிறார்கள் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் - எ.வ.வேலு
கடந்த ஆட்சியாளர்கள் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்துவோம் என கூறினர். மதுவினால் வரும் வருமானத்தை உயர்த்துவோம் என தவெக கூறாது - அமைச்சர் விக்னேஷ்
ஆன்லைனில் மது புக்கிங் செய்யப்படுவது மட்டுமே நடக்கும்.
ஆன்லைனில் ஆர்டர செய்தாலும் டாஸ்மாக் கடைக்கு சென்று தான் மதுபானங்களை வாங்க முடியும் - அமைச்சர் விக்னேஷ்
டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு பணம் செல்லாமல் நேரடியாக நிர்வாகத்திற்கு பணம் செல்லும் வகையில் ஆன்லைன் ஆர்டர் - அமைச்சர் விக்னேஷ்
தவெக ஆட்சியில் மூடப்பட்ட 717 கடைகளின் பட்டியல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்தால் மதுபானம் வீட்டிற்கு டெலிவரி செய்யப்படும் என்பது தவறான தகவல்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மேல்மா சிப்காட் விரிவாக்கம் செய்யப்பட கூடாது. அது விவசாய பகுதி - பாமக எம்எல்ஏ கணேஷ் குமார்.
மேல்மா விவசாயிகளுடைய கண்ணீருக்கு கூடிய விரைவில் தீர்வு காணப்படும். எந்த விவசாயினுடைய அனுமதி இல்லாமல் நிலம் கையகப்படுத்தக்கூடாது என மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
நல்ல பெயர் எடுக்க வேண்டும் என்பதை தவறாக புரிந்துகொண்டு இந்த அரசு நல்ல பெயர்களை எல்லாம் எடுத்துவிட்டு அதன் மீது ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வருகிறது. இவர்களின் பட்ஜெட் ரீல்ஸ் பட்ஜெட். இது வெற்றி அரசு அல்ல, வெட்டி அரசு - வசந்த் கார்த்திகேயன்
நான் காலேஜ் படிக்கும்போது முதல்வரின் லவ் டுடே படத்தை 6 முறை பார்த்தேன் - திமுக எம்எல்ஏ வசந்த் கார்த்திகேயன்
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு மழை குறைந்துள்ளது. காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திடம் போராடித்தான் நீரை பெற்றோம். கர்நாடக அரசு அளித்த விளக்கத்தை தான் அமைச்சர் ஆனந்த் பேரவையில் பதிவு செய்தார் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா
புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் வழியில் ஜெயலலிதாவை போல் தைரியமான முடிவெடுக்கிறார்.
அம்மா ஆட்சியை மீண்டும் அமைப்போம் எனக்கூறிய அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு அமைச்சர் ஆதவ் விளக்கம்
தமிழ்நாட்டில் தற்போது நடந்து கொண்டிருப்பதும் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சிதான் - அமைச்சர் ஆதவ் விளக்கம்
திட்டமிட்டு நேரலை துண்டிக்கப்படவில்லை, எதால் நேரலை துண்டிக்கப்பட்டது என்ற காரணம் கண்டறியப்படும் - சபாநாயகர்
தூய ஆட்சி என சொல்லிக்கொள்ளும் நீங்கள் இபிஎ பேசியபோது நேரலையை துண்டித்தது ஏன்?
வரும் காலங்களில் அதிமுக சட்டமன்றக்குழு தலைவர் இபிஎஸ் பேசும்போது நேரலை துண்டிக்கப்படக்கூடாது - அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
சட்டசபையில் இபிஎஸ் பேசிய போது நேரலை துண்டிக்கப்பட்டதாக அதிமுக குற்றச்சாட்டு.
அதிமுக, திமுக ஆட்சியில் அம்மா உணவகம் எப்படி இருந்தது என்ற உண்மை மக்களுக்கு தெரியும் - அமைச்சர் ஆதவ்
அம்மா உணவகத்திற்கு அதிமுக ஆட்சியில் நிதி ஒதுக்கவில்லை என அமைச்சர் ஆதவ் கூறியது தவறு.
இபிஎஸ் தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சியில் அம்மா உணவகத்திற்காக ரூ.100 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
திமுக, அதிமுக ஆட்சி காலங்களிலும் திட்டங்களுக்கான பெயர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன - செங்கோட்டையன்
கடந்த ஆட்சியில் செயல்படுத்திய திட்டங்களுக்கான பெயர்களை மாற்ற கூடாது - எடப்பாடி பழனிசாமி
திமுக ஆட்சியில் அம்மா உணவகங்கள் செயல்படவில்லை என எஸ்.பி.வேலுமணி குற்றச்சாட்டு
திமுக ஆட்சியில் அம்மா உணவகங்கள் செயல்பட்டது.
அம்மா உணவகத்தை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என்று தான் முதல்வராக இருந்த போது ஸ்டாலினும் கூறினார்.
அதிமுக கொண்டு வந்த அம்மா உணவகத்தை திமுக ஆட்சியிலும் தொடர்ந்து நடத்தினோம், தற்காலிக ஊழியரையும் நீக்கவில்லை.
திமுக, அதிமுக கொண்டு வந்த திட்டங்களை தவெக அரசு செயல்படுத்தும்.
தவெக ஆட்சி அமைந்த உடன் அம்மா உணவகம் பெயர் மாற்றாமல் தரத்தை மேம்படுத்தி செயல்படுத்தி உள்ளோம்.
அம்மா உணவகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கி சிறப்பாக செயல்படுத்துகிறது தவெக அரசு.
திமுக, அதிமுக என யார் ஆட்சியிலும் அறிவிக்கப்பட்ட நல்ல திட்டங்களை தவெக அரசு தரம் உயர்த்தி தொடர்கிறது.
திமுக ஆட்சியில் அம்மா உணவகங்கள் செயல்படவில்லை.
ஸ்டிக்கர் என்ற வார்த்தை யாருக்காக உருவானது என்பது தெரியும் - நிர்மல்குமார்
மாற்றம் மாற்றம் என கூறியது பெயர் மாற்றத்தை தானா?
அதிமுக திட்டங்களை ஸ்டிக்கர் ஒட்டி அறிவித்துள்ளது தவெக.
தாலிக்கு தங்கம் திட்டம் அண்ணனின் சீர் திட்டமாக மாறி உள்ளது.
நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை அளித்து தவெக மக்களை ஏமாற்றி உள்ளது. வேளாண் பயிர்க்கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். சிறுகுறு விவசாயிகள் கடனை கட்டமுடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். சிறுகுறு விவசாயிகளிடம் பாகுபாடு செய்வது ஏற்புடையதல்ல - அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் பட்ஜெட்டாக இல்லை.
நிதி பற்றாக்குறையை காரணம் காட்டி மக்கள் நலத்திட்டங்களை நிறுத்த கூடாது.
மக்களின் கவனக்குறைவால் ஆட்சி பீடத்தில் தவெக அரசு உள்ளது.
நிதி பற்றாக்குறை இருப்பது தெரிந்து தான் வாக்குறுதி அளித்தீர்கள்.
திமுக அரசு ரூ.3,000 விலையில் வழங்கிய சைக்கிளை தொடர்ந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது.
முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் வழங்கியதை போல் தரமற்று இல்லாமல், ஹெல்மெட், குடிநீர்பாட்டில் வசதியுடன் நவீன சைக்கிள் தரும் புதிய திட்டத்திற்கு வரவேற்பு.
தவெக அரசு 11-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தருவதாக அறிவித்த நவீன சைக்கிள் திட்டத்திற்கு எம்எல்ஏ சரவணன் பாராட்டு தெரிவித்தார்.
2 மாதத்தில் தவெக அரசு ரூ.20,000 கோடி கடன் வாங்கி உள்ளது. கடன் வாங்காமல் ஆட்சி நடத்த முடியாது - கே.என்.நேரு
கடன் வாங்கி தான் அத்தனை அரசும் செயல்படும் என நிதித்துறை செயலர் கூறினார் - கே.என்.நேரு
ஒவ்வொருவரின் தலை மேல் ரூ.1.28 லட்சம் கடன் உள்ளது - அமைச்சர் மரிய வில்சன்
அண்ணனின் சீர் திட்டத்தை தவெக அரசால் செயல்படுத்த முடியாது. அண்ணனின் சீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த 2000 கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் - ரகுபதி
தொகுதி மறுவரையறையில் ஒட்டுமொத்த மாநிலங்களுக்குமே முன்னுதாரணம் திமுக தான்.
தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக 5 மாநில முதல்வர்களுடன் ஆலோசித்து எதிர்ப்பை பதிவு செய்தோம்.
எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்பது குறித்து திமுக தலைவர் முடிவெடுப்பார்.
தொகுதி மறுவரையறை குறித்து முதல்வர் அழைத்த கூட்டத்திற்கு திமுக உறுப்பினர்கள் வருவார்களா? என உதயநிதி பதில் தரட்டும்- அமைச்சர் ஆதவ்
அனைத்துக்கட்சி எம்பிக்கள் கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்குமா- அமைச்சர் ஆதவ்
திமுக உறுப்பினர் ரகுபதி அரசியல் மேடை போல் பேசி கொண்டிருக்கிறார் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
விபி ஜி ராம் ஜி சட்டத்தை திமுக எதிர்த்த நிலையில் தற்போது நடைமுறை படுத்தி உள்ளனர் - ரகுபதி
ரூ.2 லட்சம் வழங்கும் திட்டம் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது - அமைச்சர் அருண்ராஜ்
விபத்து காப்பீடு திட்டம் குறித்த செய்திகள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை - ரகுபதி
விபத்தில் காயம் அடைந்தவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் வழங்கும் திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளதா? என ரகுபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
கசிவு பற்றி ஆய்வு செய்து அதன் அறிக்கை முதல்வரின் டேபிளில் உள்ளது, அவர் சரியான நேரத்தில் வெளியிடுவார்.
ஆடிட்டிங் முடிந்துவிட்டது, கசிவு என்றால் என்ன என்பது குறித்து சரியான நேரத்தில் முதலமைச்சர் பேசுவார்.
முதல்வரிடம் நாங்கள் அளித்த அறிக்கையை படிக்கவே உங்களுக்கு 100 நாட்கள் தேவை என ரகுபதிக்கு அமைச்சர் மரிய வில்சன் பதில் அளித்தார்.
நீங்கள் தந்த பட்ஜெட்டை வைத்து தான் பேசுகிறேன், அப்படி பேசக்கூடாது என்றால் வேறு ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை தாருங்கள் - ரகுபதி
பழக்க தோஷத்தில் பேசாதீர்கள், ஆதாரத்துடன் பேசுங்கள் என ரகுபதிக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்.
நீர்வளத்துறையில் பில்களை கிளியர் செய்ய கமிஷன் வாங்கியது கடந்த ஆட்சிக்காலம் - அமைச்சர் ஆனந்த்
நீர்வளத்துறையில் ஒரு பில் பெற 2 சதவீதம் கமிஷன் கேட்கிறார்கள் - ரகுபதி
முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதியின் கேள்விக்கு அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பதில் அளித்தார்.
அவையில் இல்லாதவர் ஒருவரை பற்றி பேசுவது அவையை மீறிய செயல் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் காட்டம்
திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசித்துவிட்டு வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார் அமைச்சர் வினோத்.
திமுக திராவிட மாடல் ஆட்சியை இந்தியா முழுவதும் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் நடத்தியவர் ஸ்டாலின்.
தகவல் அறியும் உரிமை கமிஷனில் உறுப்பினர் நியமிக்காததால் தகவல்களை மக்கள் அறிய முடியவில்லை என்று ரகுபதி கூறினார்.
பிரவின் சக்ரவர்த்தி தமிழகத்தின் கொள்கை வடிவமைப்பாளர் என்ற செய்தி உண்மையா? என்று திமுக கேள்வி எழுப்பியது.
தமிழகத்திற்கு நியாயமான வரிப்பகிர்வு கோரி சட்டசபையில் அரசினர் தனித்தீர்மானம்
சட்டசபையில் அரசினர் தனித்தீர்மானத்தை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் முன்மொழிந்தார்.
இதையடுத்து நியாயமான வரிப்பகிர்வு கோரி தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியதாக சபாநாயகர் அறிவித்தார்.
தவெக அரசு கொண்டு வந்த தனிநபர் தீர்மானத்திற்கு திமுக, அதிமுக வரவேற்பு.
தனிநபர் தீர்மானத்தின் மீது அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில்,
வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்களை பாதிக்காத அளவிற்கு நிதி பகிர்வு இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.
மாநிலங்களுக்கு 50 சதவீத நிதிப்பகிர்வை உறுதி செய்ய வேண்டும் என திமுக சார்பில் தங்கம் தென்னரசு வலியுறுத்தினார்.
நிதி பங்களிப்பு குறைவதால் தமிழகத்தில் நிதி சுமை அதிகரித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு வரியாக செலுத்தும் 1 ரூபாய்க்கு 21 காசுகள் மட்டுமே திரும்ப கிடைக்கிறது. உ.பி.க்கு ரூ.2-க்கு மேல் தரப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அளிக்கும் பங்களிப்புக்கு ஏற்றவகையில் மத்திய அரசு நிதியை நமக்கு தருவதேயில்லை.
நிதி பகிர்வில் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஒட்டுமொத்த வருவாய் அதிகாரமும் மத்திய அரசிடம் உள்ளது. செலவினம் மட்டும் மாநில அரசின் கையில் உள்ளது - தங்கம் தென்னரசு
நிதிப்பகிர்வு தொடர்பான தனித்தீர்மானத்தின் மீது திருத்தம்கோரி முன்னாள் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில்,
மாநிலங்களுக்கு 50 சதவீத நிதிப்பகிர்வை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இந்தியாவிலேயே 2-வது மிகப்பெரிய பொருளாதார மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது.
மாநில வருவாய்க்கான ஆதாரம் குறையும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசுக்கு செலுத்தப்படும் வரிகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய நிதிப்பகிர்வு கோரி தனித்தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டிற்கான நிதிப்பகிர்வை உறுதி செய்ய வலியுறுத்தி நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தனித்தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார்.
அனைத்து விவசாயிகளையும் பயிர் காப்பீட்டிற்குள் கொண்டு வர முயற்சி.
பயிர் காப்பீடு கடந்தாண்டை வி நடப்பாண்டில் 44% கூடுதலாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
காவிரி நீரை கர்நாடகாவிடமிருந்து பெறுவது பல ஆண்டுகளாக சவாலாகவே உள்ளது.
சூழலை கருத்தில்கொண்டு மேட்டூர் அணையில் நீர் திறக்கப்படும் - அமைச்சர் ஆனந்த்
காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு எந்த சமரசமும் செய்யாது.
காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை காக்க நிர்வாக, சட்டரீதியாக தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது - அமைச்சர் ஆனந்த்
காவிரி நீரை கர்நாடகாவிடமிருந்து பெறுவது பல ஆண்டுகளாக சவாலாகவே உள்ளது.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டும் கர்நாடகா நீர் திறக்கவில்லை - அமைச்சர் ஆனந்த்
காவிரி விவகாரத்தில் உறுப்பினர்களின் கருத்திற்கு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பதில் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
பேச்சுவார்த்தைக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் கேட்டு கொள்ளப்பட்டது.
கர்நாடக முதலமைச்சர் பேச்சுவார்த்தைக்கு வர வேண்டாம் என கூறினார்.
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக பாமக எம்எல்ஏ சவுமியா அன்புமணி பேசுகையில்,
கர்நாடக அரசு உரிய காலத்தில் காவிரி நீரை ஒருபோதும் திறந்து விட்டது இல்லை.
காவிரி நீர் வராத காரணத்தால் குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது கர்நாடகா திறந்து விட்டது உபரிநீரை மட்டும்தான்.
பேச்சுவார்த்தை முயற்சியே தேவையில்லை. அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என பாமகவும் வலியுறுத்துகிறது என்று கூறினார்.
உச்சநீதிமன்றத்தில் திமுக அரசு வலுவான வாதங்களை எடுத்து வைக்கவில்லை - அமைச்சர் ஆதவ்
திமுக ஆட்சியின்போது தமிழக அரசின் மனுக்களை 3 முறை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது ஏன்?
எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி அவைக்கு தவறான தகவலை அளித்துள்ளார் - அமைச்சர் ஆதவ்
இங்கேயே அனைத்துக்கட்சியினரும் உள்ள நிலையில் இங்கேயே தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
சம்பந்தம் இல்லாத பிரச்சனையை பேசுவதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி காட்டம்
அமைச்சர் நிர்மல்குமார் காவிரி பிரச்சனையை திசை திருப்ப முயல்கிறார் - உதயநிதி
முதலமைச்சர் 3 ஆண்டுகளாக யாருக்கும் பயந்தது இல்லை. எம்பிக்கள் கூட்டத்தில் திமுகவினர் பங்கேற்பார்களா? - அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
காவிரி பிரச்சனை என்பது தமிழ்நாட்டின் உயிர்நாடி பிரச்சனை. காவிரி விவகாரத்தை சட்டரீதியாக எதிர்கொள்வது தான் தீர்வு. முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா பேச்சுவார்த்தைக்கு சென்று தீர்வு எட்டப்படவில்லை - சிபிஐ ராமசந்திரன்
காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக அரசு அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் - செல்லசுவாமி
முதலமைச்சருக்கு அவமானம் ஏற்பட்டால் அது தமிழ்நாட்டிற்கான அவமானம் - செல்லசுவாமி
காவிரி நீருக்காக கர்நாடகத்திடம் மண்டியிட தேவையில்லை - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்
அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என தவெக கூட்டணியினரே கூறுகின்றனர்.
கர்நாடக அணையிலே போதிய நீர் இருந்தும் திறக்கப்படவில்லை - இபிஎஸ்
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் அளிக்க வேண்டும். மேகதாது அணை தொடர்பான திருத்தத்தை நாங்கள் ஏற்கவில்லை - இபிஎஸ்
காவிரி விவகார பேச்சுவார்த்தையில் அவமானம் ஏற்பட்டால் அதனையும் தமிழக மக்களுக்காக தாங்குவேன்.
காவிரி விவகாரம் குறித்து நீர்வளத்துறை அமைச்சர் உரிய விளக்கம் தருவார்.
அரசியலே நாங்கள் தான் எனக்கூறுவோருக்கு குறுவை தொகுப்பு தந்தது குறித்து தெரியாமல் போனது எப்படி?
தினசரி செய்தித்தாள் வாசித்திருந்தால் தெரிந்திருக்கும்.
கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு எதிராக நாம் அனைவரும் சேர்ந்து தான் தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம்.
காவிரி நதிநீர் மற்றும் மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நமது அரசு ஒருபோதும் விட்டுத்தராது.
கர்நாடக பயணம் குறித்து யோசித்தது நான் தான், அதற்கு பல விமர்சன கருத்துகள் வந்தன.
நேர்மறையான விளைவு வரும் என்பதால் தான் பேசித் தீர்க்கும் முடிவு முயற்சி செய்தேன்.
பகை நாடுகளே பிரச்சனையை பேசி தீர்க்கப் பார்க்கிறோம். பக்கத்து மாநிலத்திடம் பேசி பார்க்க நினைத்தோம் என்று முதலமைச்சர் விஜய் கூறினார்.
காவிரி நதிநீர் மற்றும் மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நமது அரசு ஒருபோதும் விட்டுத்தராது - முதலமைச்சர் விஜய்
மேகதாது தொடர்பாக அனுமதி அளிக்க கூடாது என பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளோம் - முதலமைச்சர்
காவிரி நமக்கு உயிர் ஆதாரம், அதை வைத்து அரசியல் செய்யும் எண்ணம் இல்லை - முதலமைச்சர் விஜய்
எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அப்போது அவர், விவசாயிகள் பிரச்சனை தொடர்பாக பேரவையில் ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் நோட்டீஸ் வழங்கி உள்ளோம்.
முழு தள்ளுபடி என சொல்லிவிட்டு பயிக்கடனை அரைகுறையாக தள்ளுபடி செய்தது ஏன் என அரசு பதில் அளிக்க வேண்டும்.
டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவித்து விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் தர வேண்டும்.
தவெக அரசு அமைந்த பின்னர் மேகதாது விவகாரத்தில் அதிக வேகம் காட்டும் கர்நாடகா.
அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்டவேண்டும் என அனைத்து கட்சிகளும் வலியுறுத்துகின்றன என்று கூறினார்.
மறைந்த திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் பாக்யராஜ், கவிஞர் மற்றும் எழுத்தாளர் புவியரசு, மறைந்த பின்னணி பாடகி ஜானகி, எழுத்தாளர் பூமணி, முன்னாள் சட்டசபை உறுப்பினர் சுருளிவேல் ஆகியோருக்கு இரங்கல் குறிப்பு வாசிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து 2 நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
தமிழ்நாடு சட்டசபை இன்று கூடியது. சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட், வேளாண் பட்ஜெட் மீதான விவாதம் இன்று நடைபெற்றது.
சட்டசபை கூடியதும் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் இரங்கல் குறிப்பு வாசித்தார்.
தமிழக சட்டமன்றத்தில் மறைந்த பிரபலங்களுக்கு இரங்கல் தீர்மானம்
* மறைந்த பின்னணி பாடகி ஜானகிக்கு பேரவையில் இரங்கல் தீர்மானம்.
* எழுத்தாளர் பூமணிக்கு பேரவையில் இரங்கல் குறிப்பு வாசிக்கப்பட்டது.
பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை மாற்றியமைக்க தமிழக அரசு கோரவில்லை- நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு விளக்கம்!
* தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு கொள்கை அளவிலான ஒப்புதலை அளித்தது.
* தமிழ்நாடு அரசிடம் இருந்து மத்திய அரசுக்கு ஏதேனும் கடிதம் வரப்பெற்றதா? என கேள்வி எழுப்பினார்.
தமிழகத்திற்கு நியாயமான வரிப்பகிர்வு கோரி சட்டசபையில் இன்று தீர்மானம்
* மாநிலத்தின் நியாயமான நிதி நலன்கள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கான உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
* தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு தொடர்ந்து முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு: இன்று விசாரணை
* சங்கீதா விவாகரத்து கோரி கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் செங்கல்பட்டு முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
* விவாகரத்து கேட்டுள்ள இருவரையும் சமரச மையத்துக்குதான் அனுப்ப வேண்டும்.
80-வது சுதந்திர தினம்: சென்னை விமான நிலையத்தில் 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு
* நாட்டின் 80-வது சுதந்திர தின விழா வருகிற 15-ந்தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.
* விமான நிலையம் வரும் வாகனங்கள் மற்றும் பயணிகள் பலத்த சோதனைக்கு பின்னரே உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.