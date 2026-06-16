தனிநபர் மீதான கடன் ரூ. 1.28 லட்சம்: நிதிநிலை வெள்ளை அறிக்கையில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் தகவல்

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக கடந்த மாதம் 10-ம் தேதி பதவி ஏற்றார். அப்போது தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று தெரிவித்தார்.
இதன்படி தமிழக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று நிதிநிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
* தமிழ்நாடு அரசு வட்டி மட்டும் ஆண்டுக்கு 67 கோடி ரூபாய் செலுத்துகிறது.
* தமிழ்நாட்டின் மொத்தக் கடன் 13.18 லட்சம் கோடி ரூபாய்.
* தனிநபர் மீதான கடன் ரூ. 1.28 லட்சம் ஆகும்.
* அண்டை மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டின் ஜி.எஸ்.டியும் குறைவாக உள்ளது.
* பரந்த இயற்கை வளங்கள் இருந்தும் வருவாயை பெருக்கவில்லை.