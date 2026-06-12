கால்பந்து ‘ஜுரம்’ தொடங்கியது: திருப்பூரில் டீ-சர்ட் விற்பனை அதிகரிப்பு

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழா தொடங்கிவிட்டாலே, உலகம் முழுவதும் கால்பந்து காய்ச்சல் தொற்றிக்கொள்ளும். அதற்கு நம் இந்திய ரசிகர்களும் விதிவிலக்கல்ல. தங்களுக்குப் பிடித்தமான மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ, நெய்மர் போன்ற முன்னணி வீரர்களின் பெயர்கள் மற்றும் அர்ஜென்டினா, பிரேசில், போர்ச்சுகல், ஜெர்மனி உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளின் தேசியக் கொடிகள் மற்றும் லோகோக்கள் பொறித்த டீ-சர்ட்டுகளை அணிய ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இதனையடுத்து திருப்பூரில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான பின்னலாடை நிறுவனங்கள் கடந்த சில மாதங்களாகவே உலகக்கோப்பைக்கான பிரத்யேக டீ-சர்ட் தயாரிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தனர். தற்போது போட்டிகள் தொடங்கிவிட்டதால், உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் சந்தைகளில் இதற்கான தேவையும், ஆர்டர்களும் குவிகின்றன.
இந்தியாவிலேயே கால்பந்து விளையாட்டுக்கு அதிகமான ரசிகர் பட்டாளத்தைக் கொண்ட மாநிலம் கேரளா ஆகும். அங்குள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் கால்பந்து ஜாம்பவான்களின் பிரமாண்ட கட்-அவுட்களும், கொடிகளும் பறக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
இந்த அலை திருப்பூரின் வர்த்தகத்தை வெகுவாக உயர்த்தியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக கேரளாவின் பாலக்காடு, கொச்சி, கோழிக்கோடு, திருவனந்தபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த மொத்த மற்றும் சில்லறை வியாபாரிகள் திருப்பூரின் காதர்பேட்டை ஆடை சந்தைகளில் முகாமிட்டுள்ளனர். லட்சக்கணக்கான டீ-சர்ட்டுகளை அவர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வாங்கிச் செல்கின்றனர்.
வழக்கமான வர்த்தகத்தை விட உலகக்கோப்பை சமயத்தில் விளையாட்டு ஆடைகளுக்கான தேவை பல மடங்கு அதிகரிக்கும். இந்த ஆண்டும் அதேபோல் ஆர்டர்கள் குவிந்துள்ளன. குறிப்பாக, கேரளா வியாபாரிகள் அதிகளவில் வந்து ரகம் வாரியாக ஆடைகளைத் தேர்வு செய்து வாங்கிச் செல்கின்றனர். ரசிகர்களின் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ப ரூ.100 முதல் ரூ.500 வரையிலான விலைகளில் பல வண்ணங்களில், தரமான துணிகளில் டீ-சர்ட்டுகளை தயாரித்துக் கொடுத்துள்ளோம். இது திருப்பூர் ஆடைத் தொழிலுக்கு மிகப்பெரிய புத்துணர்ச்சியைத் தந்துள்ளது," என்றார்.
கால்பந்து ஜுரம் ஒருபுறம் ரசிகர்களை ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்க, மறுபுறம் அது திருப்பூரின் பின்னலாடைத் துறைக்கு நல்ல லாபத்தையும், சுறுசுறுப்பையும் தந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கேரளா முதலிடத்தில் இருந்தாலும், அதற்கு அடுத்தபடியாக கால்பந்து ஆர்வம் அதிகம் கொண்ட மேற்கு வங்கம் (கொல்கத்தா), கோவா, வடகிழக்கு மாநிலங்கள் (அசாம், மேகாலயா) மற்றும் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களான கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் இருந்தும் ஆர்டர்கள் குவிந்து வருகின்றன.
நடப்பு சாம்பியன்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் பிடித்த அணிகளான அர்ஜென்டினா (நீலம்-வெள்ளை), பிரேசில் (மஞ்சள்-பச்சை), போர்ச்சுகல், பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளின் டீ-சர்ட்டுகளுக்கே சந்தையில் மிகக் கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது. இதில் அர்ஜென்டினா மற்றும் பிரேசில் நாட்டு டீ-சர்ட்டுகளுக்கே 70 சதவீதம் ஆர்டர்கள் குவிந்துள்ளதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.