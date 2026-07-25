பா.ம.க நிறுவனர் ராமதாஸூக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது வாழ்த்துகளையும் நல்வாழ்த்துச் செய்தியையும் தெரிவித்துள்ளார்.
இன்று தனது 88வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாசுக்கு, பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, "இன்று முதல் அரசியல் துறவறம் மேற்கொள்கிறேன்; இனி அரசியல் பேச மாட்டேன், அரசியலில் தலையிடவும் மாட்டேன்" என மருத்துவர் ராமதாஸ் அதிரடியாக ஓய்வு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். கட்சியின் முழு பொறுப்புகளையும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கவனித்துக் கொள்வார் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
சமூகநீதிக்கான பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்து, முக்கிய குரலாக ஒலித்து வந்த மருத்துவர் ராமதாஸ்க்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். தீவிர அரசியலில் இருந்து அவர் ஓய்வு பெறத் தீர்மானித்துள்ள நிலையில், அவரது ஓய்வுக்காலம் மனநிறைவோடும், நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோடும், மகிழ்ச்சியோடும் அமைய வாழ்த்துவதாக மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.