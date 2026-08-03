ராயலசீமா ஒரு காலத்தில் வறட்சியின் அடையாளம்: சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையின் கீழ் இன்று வரலாறு- ஆந்திரா அரசு

ஒரு காலத்தில் வறட்சியின் அடையாளமாக அறியப்பட்ட ராயலசீமா பகுதி, முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் தலைமையிலும், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கும் முயற்சிகளின் மூலமும் ஒரு புதிய வரலாற்றை எழுதி வருகிறது என்று ஆந்திரப் பிரதேச அரசு தெரிவித்துள்ளது.
வறட்சி மற்றும் குறைந்த வாய்ப்புகளின் அடையாளமாகத் திகழ்ந்த ராயலசீமா, இப்போது புதிய வரலாற்றை எழுதி வருகிறது. முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் தலைமை மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் நாரா லோகேஷின் முதலீட்டாளர் ஈர்ப்பு முயற்சிகள் இதற்குப் பின்னணியாக உள்ளன.
அடுத்த ஐந்து முதல் ஆறு ஆண்டுகளில் ரூ. 4.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான முதலீடுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இது மூன்று லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கிலான 200 திட்டங்களை உள்ளடக்கியது.
இருப்பினும், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, உணவு பதப்படுத்துதல், மின்னணுவியல் மற்றும் மின்சார வாகன (EV) உற்பத்தி, பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளித்துறை, சிமெண்ட் மற்றும் தோட்டக்கலை ஆகிய துறைகளில் வரவிருக்கும் திட்டங்களால் உண்மையான முதலீட்டு எண்ணிக்கை இதைவிட அதிகமாக இருக்கும்.
சென்னை- பெங்களூரு மற்றும் பெங்களூரு- ஐதராபாத் ஆகிய இரண்டு முக்கிய தொழில் வழித்தடங்களின் சந்திப்பில் ராயலசீமா அமைந்துள்ளதால், அதற்கு ஒரு முக்கிய மூலோபாய அனுகூலம் கிடைத்துள்ளது.
புவியியல் அமைப்பைப் போலவே கொள்கை முடிவுகள், விரைவான அனுமதி நடைமுறைகள் மற்றும் பெரிய அளவிலான நில இருப்பு ஆகியவையும் இந்த மாற்றத்தை முன்னெடுத்துச் செல்கின்றன. மாநிலத்தின் மொத்த தொழில் பயன்பாட்டு நிலத்தில் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை ராயலசீமா பகுதியிலேயே அமைந்துள்ளன.
மின்னணுவியல், விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை உற்பத்தி, பசுமை ஹைட்ரஜன், உணவு பதப்படுத்துதல், ஜவுளி மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து (லாஜிஸ்டிக்ஸ்) ஆகிய துறைகளுக்கான பிரத்யேகக் கொள்கைகளும் இதற்குப் பெரிதும் உதவுகின்றன.
மூலதன மானியங்கள், முத்திரைத் தாள் கட்டண விலக்குகள், மாநில ஜிஎஸ்டி (SGST) திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் மின்சாரக் கட்டணச் சலுகைகள் ஆகியவை இம்மாநிலம் வழங்கும் பிற ஈர்ப்புகளாகும்.
ஸ்ரீ சத்ய சாய் மாவட்டத்தில், மேம்பட்ட நடுத்தர ரக போர் விமானம் (AMCA) திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு ஆகியோரால் அது தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. வெறும் 38 நாட்களில், இத்திட்டம் ஒப்புதல் கட்டத்திலிருந்து அடிக்கல் நாட்டு விழா வரை முன்னேறியுள்ளது.
அல்ட்ராடெக், இந்தியா சிமெண்ட்ஸ், ராம்கோ மற்றும் ஜே.எஸ்.டபிள்யூ போன்ற சிமெண்ட் நிறுவனங்கள் தங்களது உற்பத்தித் திறனை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளன. இப்பகுதியின் அனந்தபுரத்தில் முதன்முறையாக பேரீச்சை போன்ற அரிய பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன.
பாதுகாப்பு, மின்னணுவியல், மின்சார வாகன உற்பத்தி மற்றும் வேளாண் பதப்படுத்துதல் திட்டங்களுடன், ராயலசீமா தென்னிந்தியாவின் அடுத்த முக்கிய தொழில் மையமாக தன்னை நிலைநிறுத்தி வருகிறது.
வறட்சி பாதிப்புக்குள்ளான பகுதியிலிருந்து முதலீடுகளை ஈர்க்கும் பகுதியாகவும், மறக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து போர் விமானங்கள் வரையும் இடமாகவும் மாறியுள்ள ராயலசீமா, இனி பின்தங்கியிருக்கவில்லை. அதுவே முன்னணியில் உள்ளது.
இவ்வாறு ஆந்திர மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது.