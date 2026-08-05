தமிழக செய்திகள்

‘பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம்’ 8-ஆம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கம்!

இத்திட்ட விரிவாக்கத்தின் மூலம் மொத்தம் 15.14 லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைவார்கள்.
marie wilson
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தமிழக சட்டமன்றத்தில் 2026-2027ஆம் நிதியாண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்டத்தை (பட்ஜெட்) தாக்கல் செய்து உரையாற்றிய நிதியமைச்சர் என்.மரிய வில்சன், பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

திட்டத்தின் பெயர் மாற்றம்:

தமிழக முதலமைச்சர் விஜயின் அறிவிப்பின்படி, முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்திற்கு "பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம்" எனப் பெயர் சூட்டப்பட்டு பெருமை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

8-ஆம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கம்:

இதுவரை ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டு வந்த இத்திட்டம், இனி 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கும் விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது.

நிதி ஒதுக்கீடு:

இத்திட்ட விரிவாக்கத்தின் மூலம் மொத்தம் 15.14 லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைவார்கள். இதற்காக பட்ஜெட்டில் ரூ.170 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் பசி போக்கி, அவர்களின் கல்விச் சேர்க்கை மற்றும் ஊட்டச்சத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இத்திட்டம் மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் தெரிவித்தார்.

விஜய்
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நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன்
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