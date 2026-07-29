தமிழக செய்திகள்

பெண்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய மாதவிடாய் விடுப்பு: இடைக்கால அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

கர்நாடகா, பீகார் மற்றும் ஒடிசா போன்ற சில மாநிலங்களில் ஏற்கனவே மாதவிடாய் விடுப்பு குறித்த கொள்கைகள் நடைமுறையில் உள்ளன.
Paid Menstrual Leave for Women
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தமிழ்நாட்டில் அரசுத் துறைகளில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு 'ஊதியத்துடன் கூடிய மாதவிடாய் விடுப்பு' வழங்குவது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இதுகுறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்குவது தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட குழுவின் முன்னேற்றம் குறித்து இடைக்கால அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

வழக்கின் பின்னணி:

மதுரையைச் சேர்ந்த 'எம். நர்மதா' என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், உயிரியல் ரீதியாக மாதந்தோறும் பெண்கள் சந்திக்கும் இந்த உடல் உபாதையின் போது விடுப்பு வழங்காதது, அரசியலமைப்புச் சட்டம் 'பிரிவு 14-ன் கீழ்' (சமத்துவ உரிமை) மறைமுகப் பாகுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது.

போதிய விடுப்பு வசதியின்மை:

தற்செயல் விடுப்பு மற்றும் மருத்துவ விடுப்பு போன்றவை மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் கடும் வலி போன்ற தொடர்ச்சியான சுகாதாரத் தேவைகளுக்குப் போதுமானதாக இல்லை. இதனால் பெண்கள் தங்கள் ஊதியத்தை இழக்கவோ அல்லது கடுமையான வலியுடன் பணியாற்றவோ கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

பாதிக்கப்படும் பெண் தொழிலாளர்கள்:

போதிய ஓய்வறை அல்லது நெகிழ்வுத்தன்மை இல்லாத சூழலில் பணியாற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள், பெண் ஆசிரியர்கள், பள்ளி-கல்லூரி ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார் துறை பெண் பணியாளர்கள் இதனால் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

அரசு தரப்பு விளக்கம்:

இந்த மனு, நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன் மற்றும் ஆர்.சக்திவேல் அடங்கிய அமர்வு முன்பு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. மத்திய அரசின் புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின்படி, பெண்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்கும் கொள்கையை வரைவு செய்வதற்கும், இதுகுறித்து ஆய்வு செய்ய சிறப்புக் குழு ஒன்றை அமைப்பது தொடர்பாகவும் அரசு தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருகிறது எனத் தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நீதிமன்ற உத்தரவு:

அரசு தரப்பு விளக்கத்தைப் பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், இந்தக் குழு அமைக்கப்பட்டதன் நிலை மற்றும் விதிகளை உருவாக்குவதில் அடைந்துள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்த இடைக்கால அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனத் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர். இந்த வழக்கு விசாரணையை வருகிற ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கர்நாடகா, பீகார் மற்றும் ஒடிசா போன்ற சில மாநிலங்களில் ஏற்கனவே மாதவிடாய் விடுப்பு குறித்த கொள்கைகள் நடைமுறையில் இருக்கும் நிலையில், தமிழ்நாட்டிலும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்குப் பயனளிக்கும் வகையில் விரிவான கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்த நீதிமன்றம் தீவிரமாக நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

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