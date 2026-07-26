தமிழக செய்திகள்

தென்மண்டல குழு உறுப்பினர்களாக அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார் மற்றும் ராஜ்மோகன் நியமனம்

மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்புச் சட்ட விதிகளின் கீழ், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 17 ஆம் தேதியிட்ட அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Ministers Nirmalkumar and Rajmohan appointed as South Zonal Council members
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தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு இடையே வளர்ச்சி மற்றும் பாதுகாப்பு விவகாரங்களில், ஒருங்கிணைப்பை எளிதாக்கும் மத்திய அரசின் உயர்மட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான அமைப்பான தென்மண்டலக் குழுவின் உறுப்பினர்களாக அமைச்சர்கள் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் மற்றும் ராஜ்மோகன் ஆகியோரை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது.

தென்மண்டல குழு உறுப்பினர்கள் நியமனம்:

முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜயுடன் இணைந்து, எரிசக்தி வளங்கள் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் ஆர். நிர்மல்குமார் மற்றும் பள்ளிக் கல்வி, தமிழ் அபிவிருத்தி, தகவல் மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோர் சபையில் தமிழகத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவார்கள் என அரசிதழ் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆலோசகர் நியமனம்:

தலைமைச் செயலாளர் எம். சாய்குமாருடன் கூடுதலாக, உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் கே. மணிவாசனையும் கவுன்சிலின் இரண்டாவது ஆலோசகராக அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது.

2021 ஆம் ஆண்டு அரசாணை ஒன்றின் கீழ் செய்யப்பட்ட நியமனங்களுக்குப் பதிலாக, 1956 ஆம் ஆண்டு மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்புச் சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 17 ஆம் தேதியிட்ட அரசாணை எண் 461 மூலம் இந்த நியமனங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.

தென்மண்டலங்கள்:

மத்திய அரசால் அவ்வப்போது கூட்டப்படும் தெற்கு மண்டல குழு, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பிற்கு தேவைப்படும் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக, தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர்களை ஒன்றிணைக்கிறது.

இந்த மன்றத்தில் நடைபெறும் விவாதங்கள் பொதுவாக உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு, எல்லை தொடர்பான விஷயங்கள், சமூக நலன், சிறுபான்மையினர் நலன், ஆற்று நீர் தகராறுகள் மற்றும் பிராந்திய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிற விடயங்களில் கவனம் செலுத்துகின்றன.

மே மாதம் பதவியேற்ற தமிழக வெற்றி கழகம் தலைமையிலான கூட்டணி அரசாங்கத்தின் முதல் பிரதிநிதித்துவம் இந்த அவையில் இடம்பெற்றுள்ளது.

முன்னாள் தென்மண்டல குழு பிரதிநிதிகள்:

முந்தைய திமுக ஆட்சிக்காலத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், முன்னாள் தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா மற்றும் முன்னாள் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே. சேகர்பாபு ஆகியோர் இந்த குழுவில் தமிழகத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர்.

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