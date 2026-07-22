கீழடி 11-ஆம் கட்ட அகழாய்வு: புதிய தொழிற்கூடம் மற்றும் நீர் மேலாண்மை அமைப்புகள் கண்டுபிடிப்பு!

சங்க கால நாகரிகத்தின் பெருமையை உலகிற்குப் பறைசாற்றி வரும் கீழடியில் நடைபெற்று வரும் 11-ஆம் கட்ட அகழாய்வில், பண்டைய தமிழர்களின் நுட்பமான நீர் மேலாண்மை முறைகள் மற்றும் ஒரு புதிய சுதந்திரமான தொழிற்கூடத்தின் எச்சங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை (TNSDA) மேற்கொண்ட இந்த அகழாய்வில், பல அபூர்வமான தொல்பொருட்களும் ஒரே குழியில் மூன்று விதமான நீர் மேலாண்மை அமைப்புகளும் கண்டெடுக்கப்பட்டது தொல்லியலாளர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியையும் வியப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2017-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை இந்தச் சங்க கால இடத்தில் அகழாய்வுப் பணிகளைப் பொறுப்பேற்றதற்குப் பிறகு, முதன்முறையாக பண்டைய மனிதர்களின் மேம்பட்ட நீர் மேலாண்மைத் தொழில்நுட்பங்களை வெளிப்படுத்தும் விரிவான செங்கல் சுவர்களுடன் கூடிய ஒரு புதிய பகுதியை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இது இந்தியத் தொல்லியல் துறை கண்டுபிடித்த முதன்மைப் பகுதியிலிருந்து தனித்து நிற்கிறது.
கடந்த 10 கட்ட அகழாய்வுகளில் கண்டறியப்பட்ட கட்டிட அமைப்புகளின் தொடர்ச்சி இதில் காணப்பட்டாலும், 11-ஆம் கட்டத்தில் தோண்டப்பட்ட குழிகள் கீழடி மக்களின் ஒரு 'புதிய தொழிற்கூடத்தை' வெளிப்படுத்துகின்றன என்பதை நிரூபிக்கப் போதுமான ஆதாரங்கள் உள்ளதாகத் தொல்லியலாளர்கள் உறுதிபடக் கூறுகின்றனர்.
2014 முதல் அகழாய்வு நடைபெற்று வந்த முதன்மைப் பகுதிக்குத் தெற்கே, 2026 மார்ச் மாதம் முதல் 9 குழிகள் தோண்டப்பட்டுள்ளன. TNSDA அகழாய்வைக் கைப்பற்றிய 2017-க்குப் பிறகு, தோண்டப்பட்ட அனைத்துக் நான்கு பிரிவுகளிலுமே கட்டிட அமைப்புகளுக்கான சான்றுகள் வெளிப்பட்டுள்ளது இதுவே முதல்முறையாகும்.
"பழைய குழிகளுக்கும் புதிய குழிகளுக்கும் இடையே இடைவெளிகள் காணப்படுகின்றன. இது இதுவொரு சுதந்திரமாக இயங்கிய தொழிற்கூடப் பகுதியாக இருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது. கூடுதல் ஆதாரங்கள் கிடைக்க வேண்டியிருந்தாலும், இதுவும் கீழடியின் ஓர் தொழிற்பகுதியே என்று நாம் உறுதியாக முடிவுக்கு வரலாம்" என்று கீழடி அகழாய்வு இயக்குநர் ரமேஷ் மாசேத்துங் கூறியுள்ளார்.
மேலும் 7 முதல் 9 குழிகளைத் தோண்டுவதற்குப் பணியாளர்கள் ஆயத்தமாகி வருகின்றனர். இதன் மூலம் கூடுதல் தொல்பொருட்களைக் கண்டெடுத்து, பண்டைய மனிதர்களின் விந்தைகளை மேலும் வெளிக்கொணரலாம் என்று தொல்லியலாளர்கள் நம்புகின்றனர்.
ஒரே அகழாய்வுக் குழியில் மூன்று விதமான நீர் மேலாண்மை அமைப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது கீழடி அகழாய்வு வரலாற்றிலேயே இதுவே முதல்முறையாகும். மூடப்பட்ட கால்வாய், நேர்த்தியாகப் பொருத்தப்பட்ட சுடுமண் குழாய் மற்றும் சுருள் வடிவிலான குழாய் ஆகியவை கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
தொழிலகத் தேவைகளுக்காகவும், நீர் மேலாண்மைக்காகவும் பண்டைய தமிழர்கள் கையாண்ட இந்த மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம், அவர்களின் நகரமைப்பையும் பொறியியல் திறனையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
நடப்பு அகழாய்வுப் பருவத்தின் முதல் நான்கு மாதங்களிலேயே 1,300-க்கும் மேற்பட்ட அபூர்வத் தொல்பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, இங்கு கண்டெடுக்கப்பட்ட வெள்ளி முத்திரைக் காசுகள், பரந்த செங்கல் அமைப்புகள் மற்றும் குடியிருப்பின் பிரம்மாண்டமான அளவு ஆகியவை தென்னிந்தியாவில் பண்டைய நகர்ப்புற நாகரிகம் இல்லை என்ற கூற்றைப் பொய்யாக்கியுள்ளன.
சூரியன், பிறை மற்றும் காளை குறியீடுகள் கொண்ட இந்த முத்திரைக் காசுகளும், சூட மணி மற்றும் அகேட் மணிகளும் கீழடி மக்களுக்கும் வட இந்தியாவுக்கும் இடையே இருந்த வர்த்தகத் தொடர்பை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
"கீழடியில் அடையாளம் காணப்பட்ட 110 ஏக்கர் பரப்பளவில் இதுவரை 2 சதவீதம் மட்டுமே அகழாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது வெளிப்பட்டுள்ள பகுதி ஒரு தொழிற்பகுதியாகும். இங்கு கைவினைஞர்கள் மட்டுமின்றி பல்வேறு பிரிவு மக்களும் வாழ்ந்துள்ளனர். தற்போது குடியிருப்பின் மற்றொரு பகுதி வெளிப்பட்டு வருகிறது, ஆனால் பண்பாட்டு மற்றும் மண்பாண்ட வரிசைகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை." என TNSDA-வின் கல்வி ஆலோசகர் பேராசிரியர் கே.ராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.