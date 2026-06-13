தமிழக செய்திகள்

தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட குறையும் - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை காலாண்டில் மிதமான முதல் வலுவான எல்நினோ நிலையை காட்டுகின்றன.
தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட குறையும் - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்
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தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

எல் நினோ தற்போதைய நிலை மற்றும் எதிர்கால மாற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிவித்துள்ளது.

தற்போது பசிபிக் பெருங்கடலில் எல்நினோ நிலை உள்ளது மற்றும் இது எதிர்காலத்தில் அதிக வலுப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. பசிபிக் பெருங்கடலின் மத்திய மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை பொதுவாக 26 முதல் 28 செல்சியஸ் டிகிரியாக இருக்கும். இந்த வெப்ப நிலையில் இருந்து 0.5 கூடினால் எல் நினோ உருவானதாக அர்த்தம்.

தற்போது பசிபிக் பெருங்கடலின் மத்திய மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமாக உள்ளன. அடையாளக் குறியீடு 28 செல்சியஸ் டிகிரியில் இருந்து 0.5 அதிகரித்துள்ளன.

ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை காலாண்டில் மிதமான முதல் வலுவான எல்நினோ நிலையை காட்டுகின்றன. தற்போதைய ஆய்வுகள் மற்றும் கணிப்புகள் இந்த ஆண்டு கடைசியில் எல் நினோ வலுப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை இயல்பாகவே உள்ளன. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து நிலவரங்களை கண்காணித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளது. பசிபிக் பெருங்கடலில் எல்நினோ உருவானதால் தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட குறைவாக பெய்யக்கூடும். வெப்பம் அதிகரிக்கும். வெப்ப நிலை அதிகமாகும் பட்சத்தில் அசவுகரியங்கள் ஏற்படும்.

IMD
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்
Southwest Monsoon
தென்மேற்கு பருவமழை
எல்நினோ
El Nino
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