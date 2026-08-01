மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தொடர் மழை: அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் கனமழை காரணமாக, தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய அணைகளுக்கு நீர்வரத்து வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக அணைகளின் நீர்மட்டம் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருவதால், குடிநீர் தேவை பூர்த்தியடைவதுடன் விவசாயப் பணிகளும் தீவிரமடைந்துள்ளதால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால், 143 அடி கொள்ளளவு கொண்ட பாபநாசம் அணை மற்றும் சேர்வலாறு அணைக்கு நீர்வரத்து பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ஒரே நாளில் அணையின் நீர்மட்டம் பல அடிகள் உயர்ந்துள்ளதால், தாமிரபரணி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
கோவை மாநகராட்சியின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமான சிறுவாணி அணையின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்த மழையினால் அணையின் நீர்மட்டம் கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது. இதேபோல், ஆழியாறு மற்றும் அமராவதி அணைகளுக்கும் நீர்வரத்து தொடர்ந்து சீராக வந்து கொண்டிருக்கிறது.
பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி மற்றும் வைகை அணை நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் அணைகளின் நீர் இருப்பு அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
கோடைக்காலத்திற்குப் பின் அணைகளின் நீர்மட்டம் சரிந்து வந்த நிலையில், தற்போது பெய்துள்ள மழை நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற குடிநீர் விநியோகத்தை தடையின்றி வழங்க உதவியாக இருக்கும்.
குறுவை / முதல்போக சாகுபடி பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள், அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையில் நாற்று நடும் பணிகளையும் நில ஆயத்தப் பணிகளையும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். வானிலை ஆய்வு மையத் தகவலின்படி., வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதன் காரணமாக, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்களான கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, நெல்லை மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மிதமானது முதல் கனமழை தொடர வாய்ப்புள்ளது.
அணைகளில் இருந்து உபரி நீர் திறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதால், ஆற்றங்கரை மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாறுமாறும், ஆற்றில் இறங்கவோ குளிக்கவோ வேண்டாம் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.