தமிழக செய்திகள்

மாவீரர் தீரன் சின்னமலை 'அன்னைத்தமிழ் மண் காக்க போராடிய மாவீரர்' என உதயநிதி ஸ்டாலின் புகழாரம்!

தீரன் சின்னமலையின் தியாகமும், அஞ்சாத வீரமும் தமிழர்களின் வரலாற்றில் நீங்காப் புகழுடன் என்றும் நிலைத்திருக்கும்
Udhayanidhi - Dheeran Chinnamalai
Udhayanidhi - Dheeran Chinnamalai
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விடுதலைப் போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் 221 - வது நினைவு நாளான இன்று தமிழகம் முழுவதும் தியாக நாளாகக் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதனை முன்னிட்டு, எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் மாவீரர் தீரன் சின்னமலையின் தியாகத்தையும் வீரத்தையும் போற்றி நெகிழ்ச்சியான பதிவு ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார்.

"சென்னிமலைக்கும் சிவன்மலைக்கும் இடையே ஒரு சின்னமலை" - வீரமுழக்கம்!

தீரன் சின்னமலை ஆங்கிலேயர்களுக்குச் சவால் விடுத்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வரிகளைத் தனது செய்தியில் நினைவுகூர்ந்துள்ளார்.

"சென்னிமலைக்கும் – சிவன்மலைக்கும் இடையே ஒரு சின்னமலை" என்று வீறுகொண்டு முழக்கமிட்டு, வரிப்பணத்தை மக்களுக்கே மீட்டுக் கொடுத்த தீரன் சின்னமலையின் அசாத்திய துணிச்சலையும், அவரது தியாகத்தையும் நாம் என்றும் நெஞ்சில் ஏந்திப் போற்ற வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அன்னைத்தமிழ் மண் காத்த மாவீரர்

ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு எதிராகவும், அவர்களின் அடிமைத்தனத்தை வேரறுக்கவும் தன் வாழ்நாளின் இறுதிவரை அன்னைத்தமிழ் மண்ணின் உரிமைகளைக் காக்கப் போராடியவர் தீரன் சின்னமலை.

நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக அவர் செய்த உயரிய தியாகமும், அஞ்சாத வீரமும் தமிழர்களின் வரலாற்றில் நீங்காப் புகழுடன் என்றும் நிலைத்திருக்கும் என அவர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் மலர் தூவி மரியாதை

தீரன் சின்னமலையின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு சென்னை கிண்டி, ஓடாநிலை, மற்றும் சங்ககிரி ஆகிய இடங்களில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைகளுக்கும், திருவுருவப் படங்களுக்கும் முதலமைச்சர் விஜய் உட்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள், பொதுமக்களும் மாலை அணிவித்து, மலர் தூவி தங்களது வீரவணக்கத்தைச் செலுத்தி வருகின்றனர்.

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