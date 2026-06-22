முதலமைச்சர் விஜய் பிறந்த நாள்: ராகுல் காந்தி வாழ்த்து

தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று தனது 52வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதை முன்னிட்டு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பிறந்தநாள் வாழ்த்து பதிவிட்டுள்ளார்.
அந்த பதிவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:-
தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும், முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றியுடனும் திகழ வாழ்த்துகிறேன்.
தமிழ் மக்களின் உரிமைகள், கண்ணியத்தை பாதுகாப்பதிலும், மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக ஒன்றிணைந்து உழைப்பதிலும் உங்களுடன் துணை நிற்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.